Συνελήφθησαν δύο άτομα επειδή πέταξαν σκουπίδια σε οικόπεδο στον Βοτανικό
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών που πέταξαν σκουπίδια σε οικόπεδο στον Βοτανικό προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η Αστυνομίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα στην περιοχή του Βοτανικού και λίγο αργότερα έριξαν στερεά απόβλητα (μπάζα) σε οικόπεδο. Στη συνέχεια τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

