Υπόθεση 3χρονης στην Κρήτη: Τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή στον 25χρονο Πακιστανό για παράνομη παραμονή στη χώρα
Αναμένεται η δικογραφία για την κακοποίηση της 3χρονης - Ο δικηγόρος του θα περιμένει πρώτα να δει τη δικογραφία και μετά θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπισή του
Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12:00 ο 25χρονος Πακιστανός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.
Ο 25χρονος δικάστηκε σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου για διοικητικές παραβάσεις και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.
Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το flashnews.gr υποστήριξε ότι ήρθε στη χώρα το 2018, για να βρει δουλειά. Όπως είπε είχε δώσει 1000 ευρώ για να βγάλει έγγραφο που δηλώνει ότι βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι παράνομος. Ανέφερε ότι εργάζεται σε χωράφια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμενε σε ένα μέρος δίπλα στα θερμοκήπια όπου δούλευε. Στον χώρο δίπλα στα θερμοκήπια μένει μόνος του όπως ισχυρίστηκε χωρίς άλλους ομοεθνείς του μαζί.
O δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του ενδιαφέρθηκε να βγάλει άδεια παραμονής και νόμιζε ότι με αυτό το έγγραφο εξασφαλιζόταν. Τόνισε δε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε να απασχολήσει ξανά τις Αρχές.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο 25χρονος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια παρανόμως στη χώρα και όσον αφορά στη βεβαίωση που έχει προσκομίσει δεν αποτελεί λόγο νόμιμης διαμονής στη χώρα. Με αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5000 ευρώ.
Ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση της κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία, παραπεμφθεί ο 25χρονος στον εισαγγελέα και ασκηθεί δίωξη, θα πάρει και ο ίδιος τη δικογραφία στα χέρια του. Τόνισε ωστόσο με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο πως θα περιμένει πρώτα να δει τη δικογραφία και μετά θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκη, και όπως αναφέρει το neakriti.gr το μικρό κορίτσι αποσωληνώθηκε το πρωί και πλέον αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του.
Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιολογούν την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της μετά την αποσωλήνωση.
Αναμένεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονηςΣτο μεταξύ εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να ολοκληρωθεί και να σταλεί στην Εισαγγελία Χανίων, η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση κακοποίησης του 3 χρόνου κοριτσιού.
Αποσωληνώθηκε η 3χρονη από την Κρήτη που υπέστη κακοποίηση, αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξηΘετική είναι η εξέλιξη που παρουσίασε η υγεία της 3χρονης από την Κρήτη η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κακοποιημένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και τα οποία περιλαμβάνουν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα.
Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη Ρομά τα παιδιά της στην ΚρήτηΣε θερμοκήπιο έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη Ρομά από την Κρήτη μαζί με τον Πακιστανό σύντροφό της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης τους, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.
Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί καθώς ο Πακιστανός εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Οι νέες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.
Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.
Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.
