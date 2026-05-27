Υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα την ώρα που «βράζει» η Ευρώπη: Οι περιοχές όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 33°C
Υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα την ώρα που «βράζει» η Ευρώπη: Οι περιοχές όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 33°C
Την ώρα που στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, σε υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα – Η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε σήμερα τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας
Την ώρα που η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ιστορικά υψηλά για τον μήνα Μάιο, η ζέστη κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ελλάδα. Μπορεί τα βλέμματα να στρέφονται στα 39άρια της Ισπανίας και της Γαλλίας ή στους 35 βαθμούς του Λονδίνου, ωστόσο και στη χώρα μας ο υδράργυρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για τα τέλη Μαΐου, αγγίζοντας τοπικά σχεδόν τους 34 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo), σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου οι θερμοκρασίες ήταν υψηλή, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33,9 βαθμούς Κελσίου.
Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).
Αναλυτικά οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη:
Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με μάθε ευκαιρία ότι το κύμα καύσωνα «είναι εντελώς ανεπανάληπτο». Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για τον πιο θερμό Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία αλλά και τη Γαλλία.
Ήδη η Τρίτη έσπασε το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας για το Μάιο, με 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, κοντά στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8 βαθμών στο ίδιο σημείο που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Στο παρελθόν η ανώτατη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί στο ίδιο σημείο ήταν οι 32,8 βαθμοί από το 1922 και το 1944.
Σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας το θερμόμετρο για δύο συνεχόμενες ημέρες ήταν πάνω από τους 34 βαθμούς. Πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα: σε κάποια σημεία είναι πάνω από τους 20 βαθμούς όλο το βράδυ, ένα φαινόμενο «τροπικής νύχτα».
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι και αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με την αποκλιμάκωση να έρχεται από την Παρασκευή.
Θερμοκρασίες πάνω από κάθε όριο για την εποχή, που θυμίζουν περισσότερο Αύγουστο, καταγράφονται και στην Ισπανία, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό της χώρας, όπως στη Σαλαμάνκα και το Μπιλμπάο.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo), σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου οι θερμοκρασίες ήταν υψηλή, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33,9 βαθμούς Κελσίου.
Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).
Αναλυτικά οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη:
- Γιαννιτσά: 33,9 βαθμοί Κελσίου
- Τρίκαλα: 33,8 βαθμοί Κελσίου
- Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 33,8 βαθμοί Κελσίου
- Καρδίτσα-πόλη: 33,4 βαθμοί Κελσίου
- Βέροια Μακροχώρι: 33,2 βαθμοί Κελσίου
- Λαγκαδας: 33,1 βαθμοί Κελσίου
- Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 32,9 βαθμοί Κελσίου
- Δένδρα Τυρνάβου: 32,9 βαθμοί Κελσίου
Ρεκόρ θερμοκρασίας στην ΕυρώπηΤην ίδια στιγμή, στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και τη Βρετανία καταρρίπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου -υπερβολικά υψηλή όχι μόνο για τον Μάιο, αλλά και για θερινούς μήνες- την ώρα που στη Γαλλία το θερμόμετρο κατά τόπους έφτασε και στους 39 βαθμούς.
Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με μάθε ευκαιρία ότι το κύμα καύσωνα «είναι εντελώς ανεπανάληπτο». Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για τον πιο θερμό Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία αλλά και τη Γαλλία.
Ήδη η Τρίτη έσπασε το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας για το Μάιο, με 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, κοντά στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8 βαθμών στο ίδιο σημείο που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Στο παρελθόν η ανώτατη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί στο ίδιο σημείο ήταν οι 32,8 βαθμοί από το 1922 και το 1944.
Σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας το θερμόμετρο για δύο συνεχόμενες ημέρες ήταν πάνω από τους 34 βαθμούς. Πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα: σε κάποια σημεία είναι πάνω από τους 20 βαθμούς όλο το βράδυ, ένα φαινόμενο «τροπικής νύχτα».
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι και αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με την αποκλιμάκωση να έρχεται από την Παρασκευή.
Θερμοκρασίες πάνω από κάθε όριο για την εποχή, που θυμίζουν περισσότερο Αύγουστο, καταγράφονται και στην Ισπανία, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό της χώρας, όπως στη Σαλαμάνκα και το Μπιλμπάο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα