Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το εκπληκτικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη «Παλιοί λογαριασμοί»

Ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Γρηγόρης Αζαριάδης, κερδίζει απευθείας τον αναγνώστη χάρη στον ρεαλιστικό, καθημερινό λόγο του. Κι όταν αρχίσει να ξετυλίγεται η πλοκή, τότε είναι πια πολύ αργά για να ξεφύγει κάποιος από τον μαγνητισμό της αφήγησης, καθώς ο Αζαριάδης αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης, τόσο στη δημιουργία ατμόσφαιρας, όσο και στις αλλεπάλληλες ανατροπές της ιστορίας που αποτυπώνει στα έργα του. Αυτό ισχύει κατεξοχήν στο μυθιστόρημα «Παλιοί λογαριασμοί», το θέμα του οποίου είναι, φυσικά, μια αλυσίδα εγκλημάτων και το κυνήγι του μυστηριώδους δολοφόνου, αλλά σε ένα φόντο γεμάτο από παράλληλες, καθ' όλα πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις.Ο Γρηγόρης Αζαριάδης στο «Παλιοί λογαριασμοί» ξεκινά τη διήγηση της ιστορίας από το περιβάλλον των αστυνομικών, συστήνοντας κατά κάποιο τρόπο στο κοινό μια ομάδα ανθρώπων που αναλαμβάνουν να ερευνήσουν κάποιους ξαφνικούς, φαινομενικά ανεξήγητους θανάτους. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, όπως τους προσεγγίζει ο Αζαριάδης, δεν είναι οι κινηματογραφικοί, υπεράνθρωποι διώκτες του εγκλήματος. Είναι απλοί άνθρωποι, κυριολεκτικά της διπλανής πόρτας, σχεδόν γκρίζες φιγούρες, με πάθη και αδυναμίες. Οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με φόνους-καρμπόν: Μεσήλικες της ανώτερης οικονομικής τάξης, αποξενωμένοι από τις συζύγους τους, τις γυναίκες-τρόπαια. Και τότε εμφανίζεται, σαν φάντασμα από το παρελθόν, ένας αόρατος φύλακας άγγελος (ή εκδικητής) με σκοπό να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τα θύματα που ήταν πρώην φίλοι του. Ο υπαστυνόμος Μίραλης, που θα αναλάβει με την ομάδα του την υπόθεση, θα συναντήσει το μυστηριώδη αστυνομικό Μαύρο Βαρόνο και θα εμπλακεί σε ένα σκοτεινό διανοητικό παιχνίδι, γύρω από το κυρίαρχο ηθικό δίλημμα «απονομή δικαιοσύνης ή εκδίκηση;»Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό νουάρ «Παλιοί λογαριασμοί» του Γρηγόρη Αζαριάδη είναι στο ΘΕΜΑ.