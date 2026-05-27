Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με την νταλίκα στην Ιόνια Οδό, νεκρός 74χρονος οδηγός αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια - Η γυναίκα του 74χρονου, που ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο 80ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού κοντά στη βόρεια έξοδο για το Αγρίνιο, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 74χρονος και να τραυματιστεί μία 64χρονη. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο ηλικιωμένος και η 64χρονη, που ήταν ζευγάρι, φέρεται να σταμάτησε ξαφνικά την πορεία του και η νταλίκα που ακολουθούσε «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του οχήματος.  Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και έγινε άμορφη μάζα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον ηλικιωμένο σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

