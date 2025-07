Η ΕΤΑΔ παραχώρησε το Tae Kwon Do Φαλήρου στην Περιφέρεια Αττικής για ανάπλαση

Στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου ( Tae Kwon Do ) προχώρησαν σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της(ΕΤΑΔ) Ηρώ Χατζηγεωργίου και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς , παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ί προς ανάπλαση και αξιοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής συνολική έκταση 153.207,51 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει τον χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την Πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου, ανοιχτού Μητροπολιτικού Πάρκου. Πρόκειται για μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας με έντονο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον αστικό ιστό της Αττικής και να αναβαθμίσει τη σύνδεση των κατοίκων της περιοχής με τον δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, προβλέπεται η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού δημόσιου χώρου με πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, ανοιχτού και προσβάσιμου για όλους τους πολίτες.η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει διάρκεια 40 έτη, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026. Κατά τη μεταβατική διετία 2026- 2027, ηαναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μετατροπή του Tae Kwon Do σε ένα υπερύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, ενώ η ΕΤΑΔ διατηρεί το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του ακινήτου. Από την 1/1/2028, οπότε και θα γίνει η παράδοση του χώρου, η Περιφέρεια Αττικής θα έχει την πλήρη διαχείριση του.της σύμβασης περιλαμβάνει ετήσιο αντάλλαγμα ύψους 1 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΑΔ, καθώς και πρόβλεψη για συμμετοχή της στα μελλοντικά καθαρά έσοδα. Επιπλέον, η ΕΤΑΔ θα συμμετάσχει και στον Φορέα Διαχείρισης, γεγονός που καταδεικνύει τον αναπτυξιακό και ανταποδοτικό χαρακτήρα της παραχώρησης.Στην εναρκτήρια ομιλία του,δήλωσε: «Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι ότι η δημόσια περιουσία δεν είναι αδρανές απόθεμα, ούτε μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη στη γραφειοκρατία. Είναι ένα δυναμικό κεφάλαιο, το οποίο ανήκει σε όλους τους πολίτες και οφείλει να παράγει υπεραξία για την κοινωνία. Το Υπερταμείο διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 11,7 δισ. ευρώ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς φορείς αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. Η ΕΤΑΔ είναι θυγατρική του Υπερταμείου και αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή δημόσιας ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αποστολή μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την περιουσία σε εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης. Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Με τόλμη, σχέδιο και πλήρη διαφάνεια, θα ταράξουμε τα νερά και θα αποδείξουμε ότι το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, προς όφελος όλων». Κλείνοντας την ομιλία του,είπε χαρακτηριστικά: «Το Tae Kwon Do δεν θα είναι πια απλώς μια ανάμνηση. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. Θα είναι η απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και όραμα, ακόμα και τα εγκαταλειμμένα μπορούν να ξαναγεννηθούν. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε: Μια Ελλάδα που δεν εγκαταλείπει, αλλά αξιοποιεί. Που δεν περιμένει, αλλά σχεδιάζει. Που δεν ξεχνά το παρελθόν, αλλά επενδύει στο μέλλον».δήλωσε: «Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία ενός εμβληματικού σημείου της πόλης μας, του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού. Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ξεκινά μια νέα εποχή για το ακίνητο, που σχεδιάζεται να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό συνεδριακό κέντρο, μια υποδομή που έχει ιδιαίτερα ανάγκη η Αθήνα και η ευρύτερη περιοχή.σήμερα διασφαλίζει σαφές και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τα επόμενα 40 χρόνια, με ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την ΕΤΑΔ, αλλά και με ισχυρές προβλέψεις για τη σταδιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων». Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η επικεφαλής της ΕΤΑΔ τόνισε ότι «με την παραχώρηση εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση ενός έργου που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, λόγω υψηλού CAPEX, αλλά και ο συνολικός σχεδιασμός όλου του φαληρικού μετώπου με τη διασύνδεση μεταξύ των νέων χρήσεων που αναπτύσσονται. Επιπλέον, θα λειτουργήσει κάτω από έναν Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα και τη διαρκή εξέλιξή του».υπογράμμισε τη νέα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη σημαντικών ακινήτων και υποδομών μέσα από τη σύμπραξη με θεσμικούς φορείς και τοπικές κοινωνίες. «Εστιάζουμε στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαχειριζόμαστε, όχι μονοδιάστατα μέσα από έναν απλό διαγωνισμό και ένα στείρο χρηματοοικονομικό μοντέλο. Βλέπουμε το κάθε μεγάλο ακίνητο ξεχωριστά. Αξιολογούμε το πώς η αξιοποίησή του μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά, πώς μέσα από συνέργειες μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή αξίας προς όφελος της κοινωνίας, της ανάπτυξης και χρηματοοικονομικής απόδοσης», είπε.Από την πλευρά του,, παρουσιάζοντας το σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης τουκαι τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» σε μία έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες το 2028, σημείωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα μπροστά, για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής μας, για ένα έργο που θα αναβαθμίσει κατακόρυφα όχι μόνον την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά συνολικά την εικόνα της Αττικής. Ένα έργο που θα ενώσει ξανά τον αστικό ιστό της Αττικής με τη θάλασσα, μετά από έξι δεκαετίες». Ο περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην «άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη», καθώς και στις εργώδεις προσπάθειες της περιφερειακής αρχής για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για, έπειτα από χρόνια «αδικαιολόγητων καθυστερήσεων», που παρ' ολίγο να οδηγήσουν στην απένταξη του έργου.Αναφερόμενος δε στην ένταξη της παραχωρούμενης από την ΕΤΑΔ εγκατάστασης του Tae Kwon Do, υπογράμμισε ότι ολοκληρώνει τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. «Με την υπογραφή της σύμβασης, ένα εμβληματικό αθλητικό τοπόσημο που όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο, περνάει στην ευθύνη της, με στόχο τη ζωντανή του επαναξιοποίηση προς όφελος του πολιτισμού και της κοινωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Και κατέληξε: «Η ανακατασκευή του προβλέπει την πλήρη μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης σε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού. Μια υποδομή που στο μέγεθος που σχεδιάζουμε λείπει σήμερα από την Αττική, στερώντας της ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στους παραπάνω τομείς».