Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

: Την Κυριακή, στο, ταείναι απλά ακαταμάχητα!Νηστίσιμα γλυκά, Αφράτες Ζύμες, Απίθανα Σιροπιαστά που θα τιμήσουν όλοι, μικροί και μεγάλοι.Μαζί και η παραδοσιακή Μαγειρίτσα της Ανάστασης σε δύο εκδοχές, κλασική και vegan.Το Πάσχα έχει μεγάλη σημασία για εμάς τους Έλληνες, έτσι και τα γλυκά. Μας αρέσει να κλείνουμε τα γιορτινά τραπέζια μας όμορφα, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις!Ετοιμάζουμε λοιπόν παρέα υπέροχα μυρωδάτα γλυκά για τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και λαμπριάτικα επιδόρπια που θα σβήσουν επιτυχημένα την ένταση του οβελία.Καλή Ανάσταση!Υπέροχα νηστίσιμα γλυκά που θα φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι και θα γλυκάνετε τις μέρες που απέχετε από γάλα, αυγά και βούτυρο. Χαλβάδες, brownies, κέικ και σάμαλι που τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν σε γεύση από τα κανονικά!Σιμιγδαλένιος χαλβάς με γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και φιστίκια Αιγίνης, Brownies με ταχίνι και φουντούκια, Σάμαλι, Κέικ βανίλιας, Ανάμεικτος χαλβάς με ταχίνιΚλείστε με υπέροχο τρόπο το τραπέζι της Λαμπρής προσφέροντας επιδόρπια που θα αφήσουν μια ανάλαφρη επίγευση και μια γλυκιά ανάμνηση σε μικρούς και μεγάλους.Πάβλοβα με φράουλες, Σουδάκια κρακελίν με κρέμα βανίλιας, Τάρτα με τυρί κρέμα και φράουλες, Τιραμισού carrot cake, Πορτοκαλόπιτα με κρέμα μαστίχαςΤις ετοιμάζουμε και τις προσφέρουμε ως δώρο στους αγαπημένους μας ή τις σερβίρουμε στα γιορτινά μας τραπέζια. Ανάμεσά τους και μια υπέροχη συνταγή για το παραδοσιακό μας τσουρέκι που δεν λείπει τη Λαμπρή από κανένα σπίτι!Πολίτικο τσουρέκι, Σμυρναίικα πασχαλινά κουλουράκια, Ανεβατά καλτσούνια, Babka με σοκολάτα και αποξηραμένα φρούτα, Αφράτα τσουρεκάκιαΧαρίζουμε μια νότα ευμάρειας και πολυτέλειας στα τραπέζια μας με πληθωρικά σιροπιασμένα γλυκά και μπόλικο ολοτράγανο φιστίκι Αιγίνης! Δεν θα ξέρετε ποιο απ’ όλα να ετοιμάσετε!Γαλακτομπούρεκο μπακλαβά, Μπακλαβάς με φιστίκια Αιγίνης, Εκμέκ κανταΐφι με κρέμα φιστικιού Αιγίνης, Σεκέρ παρέ με φιστίκια Αιγίνης, Τουλούμπες με κρέμα βανίλιαςΜαγειρίτσα vs Vegan ΜαγειρίτσαςΗ κλασική συνταγή για την απόλυτη, την πιο νόστιμη και γεμάτη σε γεύση μαγειρίτσα που έχετε δοκιμάσει, με το πιο τέλειο αυγολέμονο, αλλά και η πληθωρική vegan εκδοχή της! Συνταγές που θα αγαπηθούν στο τραπέζι του Μεγάλου Σαββάτου!Ένας από τους μεγαλύτερους αραβόφωνους λογοτέχνες όλων εποχών φιλοτεχνεί το πορτραίτο της χώρας που τον γέννησε -αλλά και που παρά λίγο να τον δολοφονήσει. Ένα πολύχρωμο, μυστηριακό μωσαϊκό της Αιγύπτου, που όσο και εάν φαίνεται υπερβολικά εξωτικό, είναι απολύτως ακριβές.Τα «Λόγια του πρωινού και του σούρουπου», ένα βιβλίο που θεωρείται κλασικό για την αραβόφωνη λογοτεχνία και αποτέλεσε διαχρονικό ορόσημο για τα αιγυπτιακά γράμματα, γράφτηκε από τον έξοχο Ναγκίμπ Μαχφούζ το 1987. Την επόμενη χρονιά, το 1988, ο Μαχφούζ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ για το σύνολο του συγγραφικού έργου του. Και το 1994 έγινε στόχος μιας απόπειρας δολοφονίας από φανατικούς ισλαμιστές, καθώς τα θέματα των βιβλίων του και κυρίως ο τρόπος που τα επεξεργαζόταν αφήνοντας τη φαντασία του εντελώς ελεύθερη, θεωρήθηκαν βλάσφημα και βέβηλα. Εις το όνομα του Αλλάχ, λοιπόν, ο Μαχφούζ αντιμετωπίστηκε σαν ένα επικίνδυνο παράσιτο, το οποίο ορισμένοι θρησκόληπτοι ανέλαβαν να εξολοθρεύσουν. Η απόπειρα απέτυχε, αλλά ο Ναγκίμπ Μαχφούζ έμεινε μερικώς ανάπηρος στο δεξί του χέρι, αυτό που χρησιμοποιούσε για να γράφει. Παρόλ' αυτά, οι τρομακτικές δοκιμασίες που συνάντησε στην πραγματική ζωή, στα βιβλία του μεταστοιχειώθηκαν σε έναν τρυφερό οριενταλισμό, μια βαθιά αγάπη για την Αίγυπτο και τους Αιγυπτίους. Τα «Λόγια του πρωινού και του σούρουπου» είναι μια συγκλονιστική, καθηλωτική αφήγηση ενός έπους, των απίστευτων περιπετειών που πέρασαν τρεις οικογένειας που έζησαν στο Κάιρο της Αιγύπτου στη διάρκεια 175 ολόκληρων ετών, ξεκινώντας από το 1798, όταν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα εισέβαλαν στην Αλεξάνδρεια, μέχρι τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, το 1973. Η απαράμιλλη τέχνη του Μαχφούζ έγκειται στην μαγική ικανότητά του να συνδυάζει τη «μεγάλη ιστορία» της πατρίδας του, με τις επιμέρους ιστορίες ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δημιουργώντας εν τέλει μια αριστουργηματική κοινωνική και ιστορική τοιχογραφία. Η οποία συναρπάζει τον αναγνώστη, όσο και ένα ταξίδι στην ανατολίτικη μαγεία.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό βιβλίο «Λόγια του πρωινού και του σούρουπου» του Ναγκίμπ Μαχφούζ είναι στο ΘΕΜΑ. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.