Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώνεται σε στούντιο του Χόλιγουντ για τα γυρίσματα του «The Bricklayer» (φωτογραφίες)

Πάγκοι με βιβλία, προθήκες με παλιά κοσμήματα και κομπολόγια, μηχανές για popcorn και μαλλί της γριάς και ένα περίπτερο από... άλλη εποχή, είναι μόνο μερικές από τις "παρεμβάσεις" που γίνονται στην πλατεία Εμπορίου της, για τις ανάγκες του σεναρίου και των γυρισμάτων του κατασκοπευτικού θρίλερ «The Bricklayer» που αναμένεται να ξεκινήσουν από αύριο νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης.Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι περαστικοί που βλέποντας τις αλλαγές που πραγματοποιούν στην πλατεία τα συνεργεία, βγάζουνμε τα κινητά τους τηλέφωνα.Θυμίζουμε ότι, το πρωί της Τετάρτης, η κλακέτα των γυρισμάτων θα χτυπήσει στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα, στην πλατεία Εμπορίου και σε παρακείμενες οδούς. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην «συμπρωτεύουσα» βρίσκονται μεταξύ άλλων οιτης ταινίας Aaron Eckhart και Nina Dobrev και ο γνωστός σκηνοθέτης Renny Harlin.Φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό.Η ταινία βασίζεται στοπου έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.Στο “The Bricklayer” κάποιοςδολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη.Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μιαΤο σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.Τον Bricklayer θα υποδυθεί οκαι στο πλευρό του θα βρίσκεται η