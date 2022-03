«The Bricklayer»: Στη Θεσσαλονίκη αστέρες του Χόλιγουντ - Ξεκινούν τα γυρίσματα

Αστέρες του παγκόσμιου θεάματος, χιλιάδες ηθοποιοί, τεχνικοί, κάμερες, φώτα και ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά που έχουν προετοιμαστεί για το κατασκοπευτικό θρίλερ, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από απόσταση… αναπνοής όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αφού τα γυρίσματα θα γίνονται από την ερχόμενη Τετάρτη ακόμη και στους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες,και ο γνωστός σκηνοθέτηςΗ πρώτη κλακέτα θα χτυπήσει σήμερα, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους, όπως τα στούντιο στη Θέρμη, ωστόσο από αύριο πολλές σκηνές θα γυρίζονται σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.Φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.





Άλλωστε, όπως είπε στο protothema.gr, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος, οι άνθρωποι της παραγωγής βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από τον Αύγουστο προκειμένου να εξετάσουν ενδελεχώς τόσο την πόλη όσο και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και να καταφέρουν να τροποποιήσουν το σενάριο με βάση τις δυνατότητες της περιοχής. Μάλιστα, τόσο οι συντελεστές όσο και ο σκηνοθέτης της ταινίας, εμφανίζονται ενθουσιασμένοι από τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.Hellenic, είναι η τρίτη που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο έτος, μετά τις “The Enforcer” (“Barracuda”) και “The Expendables 4”, αλλά είναι η πρώτη φορά που η πλοκή θα εξελίσσεται στην πόλη, προβάλλοντας διεθνώς τη σύγχρονη ταυτότητα και την εξωστρέφειά της.Σύμφωνα με τον κ. Θάνο, τα γυρίσματα θα έχουν διάρκεια δύο μηνών ενώ στην ταινία θα συμμετέχουν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί, συντελεστές, αλλά και μια κρίσιμη ομάδα ανθρώπων που είχαν εκπαιδευτεί στις προηγούμενες δύο ταινίες που γυρίστηκαν στην περιοχή και θεωρούνται πλέον εξειδικευμένοι. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται ότι θα παίξει η ταινία, τόσο στο κομμάτι του τουρισμού και της οικονομίας, όσο και στην προσέλκυση νέων μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.Στην ταινία θα συμμετάσχουν, επίσης, κασκαντέρ, ενώ για τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Παράλληλα, θα εργαστούν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα και εξειδικεύτηκαν στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών.Στο κατασκοπευτικό θρίλερ, μεταξύ άλλων, θα πρωταγωνιστήσει και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μετατραπεί σε στρατηγείο της CIA, το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ημέρες αργίας, προκειμένου να μη διακοπεί ούτε στιγμή η λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πολιτών.Ανάμεσα στα σκηνικά που θα στηθούν στο Δημαρχείο, έτσι ώστε να μετατραπεί για τις ανάγκες της ταινίας σε στρατηγείο, θα είναι μεγάλοι καθρέφτες, με ειδική διαμόρφωση των χώρων όπου θα γίνουν τα γυρίσματα. Με στόχο να μη χαθεί ούτε ένα λεπτό γυρισμάτων, το προσωπικό που έχει αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο εσωτερικό του κτηρίου, θα ξεκινήσει τις εργασίες πέντε ημέρες πριν την ημέρα των προγραμματισμένων γυρισμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργασίες θα γίνονται και τις πέντε ημέρες σε ώρες που οι υπηρεσίες δε λειτουργούν για το κοινό.Καταλυτική για την απρόσκοπτη υλοποίηση των γυρισμάτων είναι η συμβολή των τοπικών αρχών και ιδιαιτέρως του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, των Film Offices της Περιφέρειας και του Δήμου, του Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ, Πάνου Κουάνη.Μιλώντας για την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές, η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη, τόνισε στο protothema.gr ότι «η Θεσσαλονίκη τοποθετείται ξαφνικά στον παγκόσμιο χάρτη», επισημαίνοντας ότι ακόμα και μέσα από τις συνεντεύξεις των συντελεστών και των ηθοποιών κατά τη διάρκεια των backstage της ταινίας σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου, θα αναδειχθεί σημαντικά η πόλη.«Η αναφορά της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ σημαντικό κέρδος για την εξωστρέφεια της πόλης», ανέφερε, εξηγώντας ότι έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν από άλλες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως είναι το Mamma Mia, το Game of Thrones, κ.α, ότι στους τόπους που έγιναν οι ταινίες υπήρξε πολύ σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας και έγιναν ευρέως γνωστές σε όλο τον κόσμο.«Δεν είναι καθόλου κακό μέρος για να γυρίζει μία ταινία».Με τη Θεσσαλονίκη να γεμίζει ξανά με αστέρες του Χόλιγουντ, θεωρείται αναμενόμενο ότι αρκετοί θα θελήσουν να εξερευνήσουν τοπόσημα και ιστορικούς δρόμους της πόλης.Μόλις χθες, ο ηθοποιός, που βρίσκεται της τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε τον Λευκό Πύργο και μοιράστηκε την στιγμή με όσους τον ακολουθούν στο ινσταγκραμ. «Δεν είναι καθόλου κακό μέρος για να γυρίζει μία ταινία», έγραψε σε story του.Στο “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίεςκαιΤον Bricklayer θα υποδυθεί οκαι στο πλευρό του θα βρίσκεται η