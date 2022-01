Δήμος Αθηναίων: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 31 Ιανουαρίου ταόλων τωνκαι οιστον Δήμο τηςΟι αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνει ο δήμος σε ανακοίνωσή του, πραγματοποίησαν τα προηγούμενα 24ωρα τους αναγκαίους ελέγχους και εργασίες ώστε η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές δομές, να γίνει με απόλυτη ασφάλεια.Ήδη, έχει ανακοινωθεί ότι οιεμβολιασμένοι και μη, όπως και οισχολείων που την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας λόγω της κακοκαιρίας, θα πρέπει να επιστρέψουν με ένα επιπλέον self test έως 24 ώρες πριν, επομένως να κάνουν τρία (3) την εβδομάδα 31/1-4/2.Τα self test, επομένως, στα σχολεία που παρέμειναν κλειστά την εβδομάδα που πέρασε, θα πραγματοποιηθούν έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1), της Τρίτης (1/2) και της Παρασκευής (4/2).Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο rapid test και ένα self test, όλα με δική τους επιβάρυνση. Το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και self test έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).