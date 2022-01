Κορωνοϊός - «Πονοκέφαλος» για γονείς και ειδικούς: Ένα στα πέντε κρούσματα είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σχεδόν ένα στα πέντε κρούσματα σήμερα είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών. Ειδικότερα, από τα 24.246 κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα, 12 Ιανουαρίου, ο(ΕΟΔΥ), τα 5.737 ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα.Τα στοιχεία στις εκθέσεις του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι η καθοδική πορεία που κατέγραφαν τα παιδικά κρούσματα από τις 20 Δεκεμβρίου, οπότε το ποσοστό τους επί των συνολικών κρουσμάτων είχε μειωθεί από το 27% στο 22% και στο 16% την αμέσως επόμενη (27/12-02/01) πλέον ανακόπτεται και εισέρχεται ξανά σε ανοδική τροχιά, με τα 43.386 κρούσματα ηλικίας 4-18 ετών την εβδομάδα 3 -9 Ιανουαρίου να αποτελούν το 18%.«Πονοκέφαλο» φαίνεται να προκαλεί σε γονείς και ειδικούς και ο μεγάλος αριθμός θετικών αποτελεσμάτων που έδειξαν τα self test για την πρόληψη της διασποράς πριν το άνοιγμα τον σχολείων. Υπενθυμίζεται ότι τα self test της Δευτέρας, πρώτης ημέρας επιστροφής στο σχολείο, είχαν εντοπίσει 16.000 κρούσματα και άλλα 9.688 βρέθηκαν κατόπιν των χθεσινών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.Για την τρέχουσα εβδομάδα, αναμένεται με αγωνία ο αριθμός θετικών αποτελεσμάτων από το τρίτο δωρεάν self test που δικαιούνται μαθητές και εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί για την πρόληψη της διασποράς από την αυξημένη κινητικότητα των γιορτινών ημερών.Σύμφωνα με πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση κρουσμάτων και επαφών στον χώρο του σχολείου, από τις 17 Ιανουαρίου 2022, οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες θα προσέρχονται στα σχολεία με 2 self tests (24ώρου) και με 2 rapid tests ή PCR (48ώρου) οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εκπαιδευτικοί.Για την περίπτωση κρούσματος στην αίθουσα, προβλέπονται για τις επόμενες πέντε ημέρες από τον εντοπισμό του:2 rapid test και 3 self test δωρεάν για ανεμβολίαστους μαθητές4 rapid test και 1 self test για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς3 τρία δωρεάν self test για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός τριμήνου μαθητές και εκπαιδευτικούς.Για την έκδοση πιστοποιητικού από τους μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς που νόσησαν με COVID-19 αρκεί το θετικό αποτέλεσμα από rapid test ενώ για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς απαιτείται μοριακός έλεγxoς (pcr).συμπτωματικοί, απαιτείται χρονικό διάστημα πέντε τουλάχιστον ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον δεν έχουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και παρουσιάζουν βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό χρειάζονται αρνητικό self test την έκτη ημέρα, ενώ το rapid είναι απαραίτητο για ανεμβολίαστους και μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό.ασυμπτωματικοί, επιστρέφουν στο σχολείο μετά από πέντε ημέρες από το θετικό τεστ εφόσον έχουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα για μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικούς/λοιπό προσωπικό, και rapid την έκτη ημέρα για ανεμβολίαστους ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικούς/λοιπό προσωπικό.Σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 σε παιδιά υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την ένταξή τους στην επιχείρηση Ελευθερία έγινε για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού αλλά κυρίως την υγείας τους καθώς:τα εμβόλια προφυλάσσουν σε ποσοστό 91% από το σύνδρομο MIS-C, την πολυσυστηματική φλεγμονώδη νόσο ή σύνδρομο που εμφανίζεται δύο έως έξι εβδομάδες από την ήπια ή ολιγοσυμπτωματική νόσο κορωνοϊού.η COVID-19 τριπλασιάζει τις πιθανότητες για διαβήτη τύπου 1 σε εφήβους, 30 ημέρες από τη νόσησηΣχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμών στους ανηλίκους 12-17 ετών αναφορικά με την χορήγηση της πρώτης δόσης, τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε προ τριών εβδομάδων ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δείχνουν κάλυψη στο 53,7% για την ομάδα 15-17 ετών και 39,5% για τους 12-14 ετών.Τέλος, σχετικά με τη νεότερη ηλικιακά ομάδα που μετέχει στην εμβολιαστική επιχείρηση, 5-11 ετών, πάνω από 37.000 παιδιά 5 έως 11 ετών έχουν εμβολιαστεί έναντι του κορωνοϊού και άλλα 73.000 έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.