Δήλωση self test - Σχολική κάρτα για μαθητές: Πού δηλώνεται το αποτέλεσμα και πότε

Τημε το self test που πραγματοποίησαν σήμερα, παρέδωσαν στα σχολεία τους οι μαθητές, στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Παιδείας για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσηςΤο αυτοδιαγνωστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύοτην εβδομάδα, συγκεκριμένα ένα τη Δευτέρα κι ένα την Πέμπτη, τα οποία δηλώνουν την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη και την Παρασκευή, στην σχολική κάρτα που τους χορηγήθηκε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς.Οι μαθητές υποβλήθηκαν για ακόμη μια εβδομάδα σε self test και η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται είτε στηείτε στοΌπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Παιδείας, βασικό στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα τμήματα τη φετινή σχολική περίοδο και τα σχολικά μαθήματα να γίνονται δια ζώσης και όχι με τηλεκπαίδευση, όπως τις προηγούμενες χρονιές.Οι μαθητές οδηγήθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα στα σχολεία τουςπρέπει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο για τη δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 - Self tests, πατώνταςΣτη συνέχεια κάνετε εισαγωγή με τους κωδικούς taxisnet - Επιλέγετε: Σχολική κάρτα για COVID-19 - Συμπληρώνετε τα πεδία και εκτυπώνετεΔιαφορετικά μπορείτε να εκτυπώσετετην σχολική κάρτα και να την συμπληρώσετε χειρόγραφα.Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.