Σχολεία: «Επιχείρηση» προστασίας απέναντι στους αρνητές – Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων

«Φρένο» επιχειρεί να βάλει η εισαγγελική παρέμβαση που προκλήθηκε από τα περιστατικά αυτά που πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες, με γίνεις αρνητές μάσκας και self test που αποτρέπουν τα παιδιά τους να μπουν στο. Τις επόμενες ημέρες θα δείξει αν η παρέμβαση της δικαιοσύνης λειτούργησε αποτρεπτικά για τους αντιεμβολιαστές.Οι αρνητές, όχι μόνο επιμένουν να στέλνουν τα παιδιά τους χωρίς μάσκα καιστα σχολεία αλλά στέλνουν και στην αστυνομία στους εκπαιδευτικούς, υποβάλλοντας μηνύσεις σε βάρος εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο για την τήρηση των μέτρων στα σχολεία προς αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας των μαθητών και της κοινωνίαςΤην πλήρη στήριξη στους καθηγητές σε αρνητές γονείς μαθητών δίνει το υπουργείο Παιδείας που καλύπτει και τα νομικά έξοδα των εκπαιδευτικών σε περίπτωση μηνύσεων. Υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ η υπουργός Παιδείαςαναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών στα Καμίνια τόνισε: « Εχει δοθεί οδηγία σε όλα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους».Την ίδια ώρα πάντως που αρνητές γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να μπουν στα σχολεία , έχουν ξεκινήσει και οι καταλήψεις, όχι εκτεταμένες, όπως σε σχολεία της Κρήτης, της Καλαμάτας, στη Λάρισα και την Ελασσόνα, στην Πάτρα και το Αγρίνιο με αιτήματα κυρίως βελτίωσης των μέτρων για τη δημόσια υγεία . Οι μαθητές που με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής παρήγγειλε στους κατά τόπους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών όλης της χώρας να διερευνήσουν και μάλιστα τάχιστα εάν οι ενέργειες των αντιεμβολιαστών-αρνητών συνιστούν αξιόποινες πράξεις και, σε καταφατική περίπτωση, να ενεργήσουν όπως ο νόμος ορίζει. Ο κ. Ζαχαρής ζητεί από τους συναδέλφούς του, λόγω της σοβαρότητας των εν λόγω υποθέσεων, η παρέμβασή τους να είναι άμεση και συνεχής, με στόχο την τήρηση των νόμων και την προστασία της δημόσιας υγείας.Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε η τοποθέτηση της βουλευτού του ΚΙΝΑΛ Νάντιας Γιαννακοπούλου στη Βουλή, με το ερώτημα: «Ως πότε θα είναι απροστάτευτοι οι εκπαιδευτικοί από επιθέσεις αντιεμβολιαστών, επειδή τηρούν τα πρωτόκολλα;».Η κυρία Γιαννακοπούλου αναφέρεται στο γεγονός ότι υποβάλλονται μηνύσεις σε βάρος των εκπαιδευτικών, επειδή εφαρμόσουν τον νόμο για τη δημόσια υγεία και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε ανεμβολίαστους μαθητές που δεν έχουν κάνει self test και δεν φορούν προστατευτική μάσκα.Επίσηςεργαζόμενης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης σε υπαλλήλους του Δημοσίου.Πληθαίνουν τα περιστατικά γονέων –αρνητών των σελφ τεστ και της μάσκας που στρέφονται κατά των εκπαιδευτικών που δεν τους επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο είτε με μηνύσεις , όπως στις περιπτώσεις των Καμινίων και της Σύρου, είτε με τη βία όπως χθες στη Θεσσαλονίκη που πατέρας επιχείρησε να μπει στο σχολείο του παιδιού του σπρώχνοντας τους εκπαιδευτικούς.Ο πατέρας εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο, χωρίς το αποτέλεσμα του self test του παιδιού του . Εσπρωξε τους καθηγητές για να εισέλθει στο σχολείο , στο οποίο και παρέμεινε μέχρι να έρθει η αστυνομία, που τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με τον διευθυντή του σχολείου .Ο μαθητής δεν εισήλθε τελικά στην τάξη και ανέμεινε σε εξωτερικό χώρο , προκειμένου να τον πάρουν και να επιστρέψει σπίτι του.Γονείς υπέβαλλαν μηνύσεις κατά τριών εκπαιδευτικών με τις κατηγορίες σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, εσχάτης προδοσίας και βασανισμού, επειδή οι τελευταίοι δεν επέτρεψαν την είσοδο των παιδιών τους στο σχολείο χωρίςκαι μάσκες.Μητέρα, η οποία είναι μάλιστα καθηγήτρια και αποσπασμένη στην Ι, Μητρόπολη Σύρου πήγε την αστυνομία σε συναδέλφους της εκπαιδευτικούς στα σχολεία του νησιού, που φοιτούν τα παιδιά της γιατί δεν τους επέτρεπαν την είσοδο, επειδή δεν φορούσαν μάσκα και δεν είχαν κάνει σελφ τεστ . Η καθηγήτρια-μητέρα προχώρησε σε μηνύσεις, για «εσχάτη προδοσία» και στο σχολείο πήγε η αστυνομία.Το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει και αφορά στην ανάγκη νομικής θωράκισης και προστασίας από τους αρνητές των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον νόμο και δεν επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο των μαθητών που δεν φορούν μάσκα και δεν έχουν υποβληθεί σε σελφ τεστ ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή στον Πειραιά με την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα εκπαιδευτικών ύστερα από μήνυση αρνητών ,προκάλεσε οργή των καθηγητών του σχολείου στην κοινή γνώμη και την αντίδραση της ΕΛΜΕ που ζητεί προστασία.Συγκεκριμένα , η ΕΛΜΕ Πειραιά με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε γονέας, αρνητής κορωνοϊού σε διευθύντρια και υποδιευθυντή Γυμνασίου στα Καμίνια, καταγγέλλει ότι τα σχολεία από τη μία είναι ανοχύρωτα απέναντι στην πανδημία και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί «οδηγούνται με περιπολικό στο Τμήμα από τον κάθε ένα, που κάνει μηνύσεις, επειδή δεν θέλει το παιδί του να φοράει ούτε μάσκα».Μάλιστα η ΕΛΜΕ Περαιά τονίζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες και φυσικά να υπάρξει μέριμνα γα την προστασία και των ίδιων εκπαιδευτικών από τέτοιου είδους περιστατικά.