Σχολική κάρτα: Τι ισχύει για τα self tests στους μαθητές - Βήμα βήμα η διαδικασία - Βρείτε το έντυπο της δήλωσης

Ο πατέρας εισέβαλε στο σχολείο, χωρίς το αποτέλεσμα του self test του παιδιού του - Αρνούνταν για αρκετή ώρα να αποχωρήσει με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η ΕΛΑΣ





Άλλη μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, υπό ειδικές συνθήκες, ξεκίνησε για τουςκαι για ταΟι μαθητές υποβάλλονται πλέον σε self test και η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται είτε στηείτε στοΌπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Παιδείας, βασικό στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα τμήματα τη φετινή σχολική περίοδο και τα σχολικά μαθήματα να γίνονται δια ζώσης και όχι με τηλεκπαίδευση, όπως τις προηγούμενες χρονιές.Οι μαθητές οδηγήθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα στα σχολεία τους Το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του - την προηγούμενη εβδομάδα - ανέφερε ότι οι μαθητές θα πρέπει να διενεργήσουν το δεύτερο self-test έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή 17/9.Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.πρέπει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο για τη δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 - Self tests, πατώνταςΣτη συνέχεια κάνετε εισαγωγή με τους κωδικούς taxisnet - Επιλέγετε: Σχολική κάρτα για COVID-19 - Συμπληρώνετε τα πεδία και εκτυπώνετεΔιαφορετικά μπορείτε να εκτυπώσετετην σχολική κάρτα και να την συμπληρώσετε χειρόγραφα.Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.ανέφερε για όσα ίσχυαν την προηγούμενη εβδομάδα τα εξής:Έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου της τρέχουσας και των επόμενων δύο εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών,για την τρέχουσα εβδομάδα (13-17 Σεπτεμβρίου) οι μαθητές θα πρέπει να διενεργήσουν το δεύτερο self-test έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021,το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο,ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.Επίσης, για την τρέχουσα εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των σχολικών μονάδων που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου [ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)], στο οποίο θα έχουν υποβληθεί έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα οφέλη του εμβολιασμού στις ηλικίες 12 με 17 κατά της νόσου του κορωνοϊού, διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα, 16:00.Η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου θα απαντήσουν σε απορίες γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους.Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, από το κανάλι του υπουργείου στο YouTube.Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικών δράσεων ευαισθητοποίησης, επιστημονικής ενημέρωσης και παρότρυνσης των γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ηλικίας 12 ετών και άνω, με στόχο την πληρέστερη θωράκιση της υγείας τους όσο και της δια ζώσης μαθησιακής διαδικασίας, όπως η δημοσίευση λίστας με συχνά ερωτήματα γονέων και απαντήσεις από τους ειδικούς.Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία, η ηγεσία του Υπουργείου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικά τους ερωτήματα στις ειδικούς και να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή ενημέρωση για τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου Covid-19.Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έναντι COVID-19, καθώς και όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με δαπάνη τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου, rapid test) δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι 48 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα και προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος.Με δεδομένη την αύξηση των κρουσμάτων στους ανήλικους έως 17 ετών τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει και την απόφαση για την παροχήγια τη νέα χρονιά .Σύμφωνα με την απόφαση, τηλεκπαίδευση θα μπορεί να παρέχεται καθ' όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους 2021-2022 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού.Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν ως «απουσία» κάθε χαμένη, διδακτική ώρα, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.