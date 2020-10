YES FORUM: Η νέα γενιά της ναυτιλίας σε ανοιχτό διάλογο με το ναυτιλιακό cluster

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

θα είναι το θέμα συζήτησης στη διάρκεια του YES to Shipping Forum 2020, θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 18.00-21.00 στο πλαίσιο τουΗ συζήτηση θα προβληθεί Live στην σελίδα τουστο Facebook.Στη συζήτηση θα συμμετέχουν στελέχη από όλο το φάσμα του(πλοιοκτήτριες, διαχειρίστριες Εταιρίες, Εταιρείες Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, Σημαίες, Νηογνώμονες, Κατασκευαστικές Εταιρίες, Τεχνικές Εταιρίες, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κτλ.) τα οποία θα συζητήσουν με φοιτητές, αποφοίτους, σπουδαστές ΑΕΝ και νέους που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους στη ναυτιλία για τις ευκαιρίες που αυτό παρέχει.Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης θα απαντηθούν ερωτήσεις τόσο από τα στελέχη, όσο και από τους νέους που θα συμμετέχουν.Ακόμα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του YES FORUM αναφορικά με την άποψη των νέων για τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς και τις προσδοκίες των Ναυτιλιακών Εταιρειών από εκείνους.Χαιρετισμοί:Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - κύριοςΥπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων - κυρίαΥπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - κύριοςΠαρουσίαση Έρευνας από την κυρία, Founder & Managing Partner, FOCUS BARIΚωστής Αχλαδίτης, Managing Director - GOLDEN CARGOΝαταλία Bury Loyal, Chief Governance Officer – TOTOTHEO MARITIMEΤζίνα Δαρσακλή, Chief officer - Springfield Shipping Co. PanamaΣπυρίδων Ζολώτας, Marine Southern Europe & Africa Area, Business Development, Senior Director – RINAΆκης Ζυγούρης, Chemist Technical Sales Dept. - KATRADIS GROUPΔωροθέα Ιωάννου, Deputy Chief Operating Officer - The AMERICAN P & I CLUBMarsila Karpida , Partner - WATSON FARLEYΣεραφείμ Κάπρος, Διευθυντής, MBA in Shipping - Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΑθηνα Κανελλάτου, Regional Director Mediterranean, MEA & India - MacGregorΚώστας Κόντες, Managing Director – V.Ships Greece Ltd.Βάντα Κωστοπούλου, Managing Director - ARKAS HELLASΔημήτρης Λαμπρινάκος, Area Business Development Manager – MARICHEM MARIGASESΜιχάλης Λουπασάκης, Μaritime Companies Sales Manager - LALIZAS HellasΓιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος - XRTC Business ConsultantsΈλπη Πετράκη, Operations/Chartering & Business Development Manager, ENEA MANAGEMENT INC. & President – WISTA HELLASΕλένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος – HEMEXPO & Business Development Manager, ERMA FIRST ESK .Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια , Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών - Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΣτέλλα Παλαιολόγου, Audit Partner and Head of Human Resources – Moore GreeceΚώστας Ρόκκος, Chairman & CEO - TST International SAΓιώργος Τεριακίδης, Area Manager - East Med & Black Sea - DNV GLMηνάς Τσαμόπουλος, Δημοσιογράφος – ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΑννα Τσιούτσια, Young Executive - Representative of the Embassy and General Consulate of Panama in GreeceCapt. Γιώργος Τσουρής, Καθηγητής Ναυτικής Ακαδημίας - Μητροπολιτικό ΚολλέγιοΚωστής Φραγκούλης, Founder & CEO - FRANMAN & Πρόεδρος - International Propeller Club ( Port of Piraeus)Θεόφιλος Χαλδέζος, Dry Cargo / Container Chartering – EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTDΔανάη Μπεζαντάκου, Concept Founder - YES FORUM & CEO – NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS & Γιώργος Αλεξανδράτος, Αντιπρόεδρος - Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας & General Manager - APOLLONIA LINESΔηλώστε συμμετοχή εδώ, κάντε like στη σελίδα τουστο Facebook και συντονιστείτε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 18.00 (Θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο προφίλ σας)! Γίνετε και εσείς μέρος του διαλόγου!