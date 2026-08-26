Αγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί χτύπησε 34χρονο σε μοτοσικλέτα
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξιτζής Ταξί Αλκοόλ Αγιος Δημήτριος

Αγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί χτύπησε 34χρονο σε μοτοσικλέτα

Η δεύτερη μέτρηση του ταξιτζή 59χρονου μέσω αλκοτέστ ήταν πάνω από 10 φορές υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο

Αγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί χτύπησε 34χρονο σε μοτοσικλέτα
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας οδηγός ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Θεομήτορος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος οδηγός ταξί κινούνταν στη λεωφόρο Θεομήτορος με κατεύθυνση προς τον Άγιο Δημήτριο, όταν προσέκρουσε σε μοτοσικλέτα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και οδηγούσε ένας 34χρονος. Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, ο 34χρονος δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλ στον οδηγό ταξί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην πρώτη μέτρηση η ένδειξη ήταν 1,28, ενώ στη δεύτερη 1,04.

Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στην Ελλάδα, για τους περισσότερους οδηγούς το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα στο αλκοτέστ (ή 0,50 g/L στο αίμα). Για επαγγελματίες οδηγούς, όπως οι οδηγοί ταξί, ισχύει χαμηλότερο όριο: 0,10 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα (ή 0,20 g/L στο αίμα).

Άρα, εφόσον οι μετρήσεις που έχεις (1,28 και 1,04) είναι σε mg/L εκπνεόμενου αέρα, η δεύτερη μέτρηση του ταξιτζή ήταν πάνω από 10 φορές υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο των 0,10 mg/L για επαγγελματία οδηγό.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
13 ΣΧΟΛΙΑ

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