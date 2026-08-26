Ο μικρός «Αλέξης» περιπλανιόταν μόνος για τρεις ημέρες στις Σπέτσες: Η διάσωση της νεογέννητης φώκιας

Το πρώτο ορφανό νεογέννητο φωκάκι της χρονιάς εντοπίστηκε να αναζητά τη μητέρα του από παραλία σε παραλία - Είναι αφυδατωμένο και ελλιποβαρές, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία