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Ο μικρός «Αλέξης» περιπλανιόταν μόνος για τρεις ημέρες στις Σπέτσες: Η διάσωση της νεογέννητης φώκιας
Ο μικρός «Αλέξης» περιπλανιόταν μόνος για τρεις ημέρες στις Σπέτσες: Η διάσωση της νεογέννητης φώκιας
Το πρώτο ορφανό νεογέννητο φωκάκι της χρονιάς εντοπίστηκε να αναζητά τη μητέρα του από παραλία σε παραλία - Είναι αφυδατωμένο και ελλιποβαρές, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία
Στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο μικρός «Αλέξης», ένα αρσενικό νεογέννητο φωκάκι που για τρεις συνεχόμενες ημέρες περιπλανιόταν μόνο του στις δυτικές ακτές των Σπετσών, αναζητώντας τη μητέρα του.
Πρόκειται, σύμφωνα με τη MOm, για το πρώτο «ορφανό» νεογέννητο της χρονιάς που χρειάστηκε να τεθεί υπό την προστασία της οργάνωσης. Η εικόνα του μικρού ζώου προκάλεσε ανησυχία, καθώς μετακινούνταν από παραλία σε παραλία ανάμεσα σε λουόμενους, δείχνοντας να αναζητά απεγνωσμένα τη μητέρα του.
Η παρουσία του στις Σπέτσες έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Το νησί αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Αργοσαρωνικού και τους καλοκαιρινούς μήνες οι παραλίες του δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και σκαφών.
Οι άνθρωποι της MOm παρακολουθούσαν το νεογέννητο για τρεις ημέρες, προσδοκώντας ότι η μητέρα του θα επέστρεφε. Όταν έγινε πλέον σαφές ότι το μικρό είχε μείνει μόνο του, αποφασίστηκε η επέμβαση για τη διάσωσή του. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Σπετσών, της τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών, ενώ ακολούθησε η μεταφορά του μικρού Αλέξη στον Πειραιά και η έναρξη της περίθαλψής του.
Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι το φωκάκι είναι ελλιποβαρές και αφυδατωμένο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη MOm, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η περίθαλψή του έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά, με στόχο να ανακτήσει βάρος και δυνάμεις και, όταν η κατάστασή του το επιτρέψει, να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. «Ελπίζουμε και ο Αλέξης να τα πάει καλά και σύντομα να είναι πάλι στο Αιγαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά η MOm στην ανάρτησή της.
Στη διάσωση και φροντίδα του μικρού Αλέξη συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, το Λιμεναρχείο Σπετσών, η κτηνίατρος Θάλεια Λαζαρίδη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Ειρήνη Μολφέση και η ομάδα SCFA Animal Clinic. Η Alpha Lines ανέλαβε τη μεταφορά του στον Πειραιά, ενώ οι εγκαταστάσεις περίθαλψης της MOm φιλοξενούνται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Πρόκειται, σύμφωνα με τη MOm, για το πρώτο «ορφανό» νεογέννητο της χρονιάς που χρειάστηκε να τεθεί υπό την προστασία της οργάνωσης. Η εικόνα του μικρού ζώου προκάλεσε ανησυχία, καθώς μετακινούνταν από παραλία σε παραλία ανάμεσα σε λουόμενους, δείχνοντας να αναζητά απεγνωσμένα τη μητέρα του.
Η παρουσία του στις Σπέτσες έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Το νησί αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Αργοσαρωνικού και τους καλοκαιρινούς μήνες οι παραλίες του δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και σκαφών.
Οι άνθρωποι της MOm παρακολουθούσαν το νεογέννητο για τρεις ημέρες, προσδοκώντας ότι η μητέρα του θα επέστρεφε. Όταν έγινε πλέον σαφές ότι το μικρό είχε μείνει μόνο του, αποφασίστηκε η επέμβαση για τη διάσωσή του. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Σπετσών, της τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών, ενώ ακολούθησε η μεταφορά του μικρού Αλέξη στον Πειραιά και η έναρξη της περίθαλψής του.
Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι το φωκάκι είναι ελλιποβαρές και αφυδατωμένο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη MOm, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η περίθαλψή του έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά, με στόχο να ανακτήσει βάρος και δυνάμεις και, όταν η κατάστασή του το επιτρέψει, να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. «Ελπίζουμε και ο Αλέξης να τα πάει καλά και σύντομα να είναι πάλι στο Αιγαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά η MOm στην ανάρτησή της.
Στη διάσωση και φροντίδα του μικρού Αλέξη συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, το Λιμεναρχείο Σπετσών, η κτηνίατρος Θάλεια Λαζαρίδη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Ειρήνη Μολφέση και η ομάδα SCFA Animal Clinic. Η Alpha Lines ανέλαβε τη μεταφορά του στον Πειραιά, ενώ οι εγκαταστάσεις περίθαλψης της MOm φιλοξενούνται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
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