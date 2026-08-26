Έσπασαν κάβοι του «Αριάδνη» κατά την πρόσδεση στη Μυτιλήνη, το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Πλοίο

Έσπασαν κάβοι του «Αριάδνη» κατά την πρόσδεση στη Μυτιλήνη, το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα

Στο πλοίο επέβαιναν 286 επιβάτες - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το περιστατικό

Έσπασαν κάβοι του «Αριάδνη» κατά την πρόσδεση στη Μυτιλήνη, το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα
Στην προβλήτα του λιμένα της Μυτιλήνης επακούμβησε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες.

Στο «Αριάδνη» βρίσκονταν επίσης 70 ΙΧ αυτοκίνητα, 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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