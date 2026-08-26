Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο με αυτοκίνητο και αγροτικό στο Βενεράτο στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο Δυστύχημα Νεκρός

Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο με αυτοκίνητο και αγροτικό στο Βενεράτο στην Κρήτη

Στο αγροτικό όχημα επέβαινε και η 71χρονη σύζυγός του, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά

Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο με αυτοκίνητο και αγροτικό στο Βενεράτο στην Κρήτη
Τραγωδία πριν ακόμη ξημερώσει στην Κρήτη, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και δύο ακόμη ανθρώπους να τραυματίζονται σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στο Βενεράτο.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης, στον δρόμο από τη Μεσαρά προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο με αυτοκίνητο και αγροτικό στο Βενεράτο στην Κρήτη


Ο 76χρονος οδηγός του αγροτικού, παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε.

Στο αγροτικό όχημα επέβαινε και η 71χρονη σύζυγός του, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο 20χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

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Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο του ΠΑΓΝΗ, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Η άσφαλτος μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό τραγωδίας, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για το θανατηφόρο δυστύχημα.

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