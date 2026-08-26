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Έκρυβε τρεις μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη
Έκρυβε τρεις μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη
Ο 25χρονος Ρουμάνος συνελήφθη τα ξημερώματα και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα - Είχαν πληρώσει από 4.000 δολάρια στο κύκλωμα
Στο πορτ μπαγκάζ Ι.Χ. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες 25χρονος Ρουμάνος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Ο 25χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης να κινείται στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης. Όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Ασπροβάλτας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένους στον χώρο των αποσκευών τρεις αλλοδαπούς, με καταγωγή από την Αιθιοπία και την Ερυθραία, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι διακινούμενοι, είχαν παραληφθεί από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, ενώ κατέβαλαν προηγουμένως 4.000 δολάρια, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου.
Ο 25χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα κι ένα κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.
Ο 25χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης να κινείται στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης. Όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Ασπροβάλτας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένους στον χώρο των αποσκευών τρεις αλλοδαπούς, με καταγωγή από την Αιθιοπία και την Ερυθραία, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι διακινούμενοι, είχαν παραληφθεί από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, ενώ κατέβαλαν προηγουμένως 4.000 δολάρια, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου.
Ο 25χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα κι ένα κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.
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