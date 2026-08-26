Συνελήφθη Πακιστανός για εμπρησμό στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο από τις τρεις φωτιές που φέρεται να έβαλε
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπρησμός Αιγάλεω

Συνελήφθη Πακιστανός για εμπρησμό στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο από τις τρεις φωτιές που φέρεται να έβαλε

Ο άνδρας φέρεται ότι έβαλε διαδοχικά τρεις φωτιές σε ξερά χόρτα – Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Συνελήφθη Πακιστανός για εμπρησμό στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο από τις τρεις φωτιές που φέρεται να έβαλε
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Ένας άνδρας, υπήκοος Πακιστάν, συνελήφθη με την κατηγορία ότι προκάλεσε σκόπιμα τρεις εστίες φωτιάς το βράδυ της Τρίτης στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:30, σε πρανές δρόμου με ξερά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς.

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Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο άνδρας φέρεται να έβαλε διαδοχικά τις φωτιές χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 741 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, συνολικού ύψους άνω των 1,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για περιστατικά πυρκαγιών. Από αυτές, οι 279 αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
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