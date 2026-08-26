Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Νάξου
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Πτώμα Δύτης Λιμενικό Σώμα

Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Νάξου

Η σορός, που βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι του νησιού

Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Νάξου
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Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.
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