Την Παρασκευή στην Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη
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Την Παρασκευή στην Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη

Τις λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού, γνωστοποίησε ο αδερφός του

Την Παρασκευή στην Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη
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Το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, θα πουν την Παρασκευή συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Την είδηση του θανάτου του, καθώς και τις λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού, γνωστοποίησε ο αδερφός του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 16:50, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.



Αναλυτικά η ανάρτηση του αδερφού του Χρήστου Μαρκίδη: 

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ο αγαπημένος μου αδερφός Χρήστος Μαρκίδης, έφυγε από τη ζωή.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50.

Παρακαλούνται, οι κοινοί μας φίλοι, να κοινοποιήσουν την παρούσα ανάρτηση.

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Ευχαριστώ.

ΥΓ. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φίλους, που είχαν να γράψουν όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Χρήστο!
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