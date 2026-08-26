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Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα: Υπό έλεγχο στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βοιωτία, οριοθετήθηκε στην Πέλλα
Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα: Υπό έλεγχο στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βοιωτία, οριοθετήθηκε στην Πέλλα
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για καπνογόνα σημεία και υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων
Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα σε Σαλαμίνα, Βοιωτία και Πέλλα.
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, η οποία είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας τυχόν καπνογόνα σημεία και αποτρέποντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στη Βοιωτία. Στον Άγιο Βλάσιο, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν δύο ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία είχε ξεσπάσει σε δύσβατη δασική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στα καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.
Τέλος, οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στην Πέλλα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεσή της.
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, η οποία είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας τυχόν καπνογόνα σημεία και αποτρέποντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στη Βοιωτία. Στον Άγιο Βλάσιο, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν δύο ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία είχε ξεσπάσει σε δύσβατη δασική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στα καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.
Τέλος, οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στην Πέλλα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεσή της.
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