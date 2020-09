Κλειστά από αύριο τα μεσάνυχτα περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Η εξάπλωση τουκαι η πίεση στο σύστημα Υγείας, υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, προκειμένου να εφαρμοστούν τα ήδη υπάρχοντα και ταυτόχρονα να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία παρατηρούνται κυρίως από νεαρής ηλικίας άτομα,, σε χώρους γύρω από περίπτερα και άλλα μαγαζιά που παρέχουν αλκοόλ.Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:«Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, εξαρτάται απ' όλους. Η Πολιτεία παρακολουθεί στενά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε, η κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό λειτουργίας καταστημάτων όπως περίπτερα και μίνι μάρκετ από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί στην Αττική. Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα. Τα μέτρα θα ισχύσουν από αύριο (σ.σ. Σάββατο) στις 5 το πρωί και».Ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι τα επιπλέον μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από αύριο Σάββατο, στις 5 το πρωί, αφορούν τις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, δηλαδήΠρόσθεσε, δε, πως «αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, δεν θα χρειαστούν άλλα», εννοώντας προφανώς ένα πιθανό lockdown, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου φαίνεται πως έχει συσσωρευθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των κρουσμάτων και των ασθενών.Καταλήγοντας, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι «το δίλημμα του πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρο. Παίρνουμε μέτρα για να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε ειδικά στην Αττική, το ζήτημα είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αυτοπεριοριστούμε. Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν θα δούμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να αποδώσει κανένα μέτρο προφανώς θα πάμε στην ύστατη λύση που είναι το θέμα της καραντίνας».Στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και τις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, drive through και delivery για εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.Επιπλέον ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Σάββατο θα λειτουργούν από τις 5 τα ξημερώματα.Στην τελική ευθεία βρίσκεται, εν τω μεταξύ, από τους αρμόδιους της Πολιτικής Προστασίας η διαδικασία για την ανάρτηση της ειδικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα μέτρα που θα ισχύουν σε κάθε περιοχή για τονΌπως είχε ανακοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας την περασμένη Τρίτη, σήμερα αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr η ειδική πλατφόρμα για τα μέτρα που θα ισχύουν σε κάθε περιοχή για τον κορωνοϊό καθώς και την επιδημιολογική της εικόνα.Συγκεκριμένα οι πολίτες θα βλέπουν έναν χάρτη της Ελλάδας με δύο βαθμίδες: ανά δήμο και ανά περιφερειακή ενότητα. Στον διαδραστικό χάρτη οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τον βαθμό επικινδυνότητας ο οποίος ισχύει εκείνη τη χρονική περίοδο για την περιοχή που τους ενδιαφέρει.Κάθε δήμος ή αντιστοίχως κάθε περιφερειακή ενότητα θα είναι χρωματισμένη με έναν από τους 4 βαθμούς: πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.Οι πολίτες θα μπορούν να βάζουν σε ειδικό πεδίο τον ταχυδρομικό τους κώδικα και να ενημερώνονται τι ισχύει ανά περιοχή και ανά τομέα δραστηριότητας.Τέλος, εκτός από τον χάρτη θα υπάρχει και ένας πίνακας στην σελίδα στον οποίο θα αναρτώνται και θα αναλύονται τα μέτρα τα οποία ισχύουν ανά χρωματική κατηγορία (πράσινο, κίτρινο κοκ.) και ανά δραστηριότητα (για παράδειγμα σχολεία, εστίαση, ΜΜΜ, άθληση κ.λπ.).