10 πράγματα που οι πλούσιοι δεν βάζουν ποτέ στο σαλόνι τους: Οι μυστικοί κανόνες των Interior Designers
10 πράγματα που οι πλούσιοι δεν βάζουν ποτέ στο σαλόνι τους: Οι μυστικοί κανόνες των Interior Designers
Η διαμόρφωση ενός πολυτελούς σαλονιού σπάνια κρίνεται από το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού που δαπανήθηκε για την επίπλωσή του
UPD:
Μια έμπειρη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, με πάνω από μία δεκαετία συνεργασίας με πελάτες υψηλού προφίλ, αποκαλύπτει στο Business Insider ότι οι πιο εντυπωσιακοί χώροι σχεδιάζονται με προσοχή και απόλυτη προσαρμογή στους ανθρώπους που τους κατοικούν.
Παρά τις διαφορετικές αισθητικές προτιμήσεις του καθενός, υπάρχουν ορισμένες κοινές σχεδιαστικές επιλογές τις οποίες οι πιο εύποροι ιδιοκτήτες τείνουν συστηματικά να αποφεύγουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Παρά τις διαφορετικές αισθητικές προτιμήσεις του καθενός, υπάρχουν ορισμένες κοινές σχεδιαστικές επιλογές τις οποίες οι πιο εύποροι ιδιοκτήτες τείνουν συστηματικά να αποφεύγουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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