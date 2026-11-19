Deutsche Bank: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστική συμφωνία η εξαγορά της Fibank από τη Eurobank
Deutsche Bank: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστική συμφωνία η εξαγορά της Fibank από τη Eurobank
Η Deutsche Bank αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,45 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ - Έως 12,85 ευρώ για Κύπρου και 12,15 ευρώ για Πειραιώς
Σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές προχωρά η Deutsche Bank, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για όλες. Οι νέες αποτιμήσεις αφορούν την Alpha Bank, την Τράπεζα Κύπρου, την Πειραιώς, τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ ο γερμανικός οίκος ξεχωρίζει τη συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής Fibank από τη Eurobank.
Στην έκδοση της 18ης Νοεμβρίου 2026, η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 5,60 ευρώ από 5,10 ευρώ, για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,85 ευρώ από 12,35 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,15 ευρώ από 11,30 ευρώ.
Αντίστοιχα, αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,45 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αναβάθμιση καταγράφεται στην Alpha Bank, με αύξηση της τιμής στόχου κατά 9,8%, και ακολουθούν η Πειραιώς με 7,5%, η Εθνική με 4,6%, η Τράπεζα Κύπρου με 4% και η Eurobank με 2,8%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Στην έκδοση της 18ης Νοεμβρίου 2026, η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 5,60 ευρώ από 5,10 ευρώ, για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,85 ευρώ από 12,35 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,15 ευρώ από 11,30 ευρώ.
Αντίστοιχα, αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,45 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αναβάθμιση καταγράφεται στην Alpha Bank, με αύξηση της τιμής στόχου κατά 9,8%, και ακολουθούν η Πειραιώς με 7,5%, η Εθνική με 4,6%, η Τράπεζα Κύπρου με 4% και η Eurobank με 2,8%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα