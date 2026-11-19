Deutsche Bank: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστική συμφωνία η εξαγορά της Fibank από τη Eurobank

Η Deutsche Bank αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,45 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ - Έως 12,85 ευρώ για Κύπρου και 12,15 ευρώ για Πειραιώς