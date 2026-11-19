Πετρέλαιο: Στα 92 δολάρια το Brent με φόντο τα σενάρια νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν
Πετρέλαιο: Στα 92 δολάρια το Brent με φόντο τα σενάρια νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν
Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το πετρέλαιο έχει χάσει σχεδόν 20% τον Νοέμβριο, με την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων και τις προβλέψεις για παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς να διατηρούν τις πιέσεις στις τιμές
Πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πληροφορίες για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.
Ωστόσο, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το διεθνές σημείο αναφοράς του πετρελαίου παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 20% από την αρχή του μήνα, υπό το βάρος των ενδείξεων ανάκαμψης της παγκόσμιας προσφοράς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται μάλιστα να τον έχει προτρέψει να συμμετάσχει σε στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας τεσσάρων έως επτά ημερών.
Οι πληροφορίες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών και στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Η αύξηση ακολούθησε την άνοδο κατά 4,657 εκατ. βαρέλια που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενισχύοντας την εικόνα συσσώρευσης αποθεμάτων στην αμερικανική αγορά.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα αποθέματα βενζίνης, κατά 5,192 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,571 εκατ. βαρέλια.
Παράλληλα, η Goldman Sachs προειδοποιεί για το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς πετρελαίου το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να ξεπεράσει την πορεία της παγκόσμιας κατανάλωσης.
Ωστόσο, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το διεθνές σημείο αναφοράς του πετρελαίου παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 20% από την αρχή του μήνα, υπό το βάρος των ενδείξεων ανάκαμψης της παγκόσμιας προσφοράς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται μάλιστα να τον έχει προτρέψει να συμμετάσχει σε στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας τεσσάρων έως επτά ημερών.
Οι πληροφορίες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών και στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Αυξάνονται τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑΠρόσθετες ενδείξεις ενίσχυσης της προσφοράς προέρχονται από τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Energy Intelligence, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,38 εκατ. βαρέλια, φθάνοντας τα 417,8 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου.
Η αύξηση ακολούθησε την άνοδο κατά 4,657 εκατ. βαρέλια που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενισχύοντας την εικόνα συσσώρευσης αποθεμάτων στην αμερικανική αγορά.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα αποθέματα βενζίνης, κατά 5,192 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,571 εκατ. βαρέλια.
Στο επίκεντρο η προοπτική υπερπροσφοράςΟι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών και των επενδυτικών τραπεζών εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά το τρέχον τρίμηνο.
Παράλληλα, η Goldman Sachs προειδοποιεί για το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς πετρελαίου το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να ξεπεράσει την πορεία της παγκόσμιας κατανάλωσης.
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