Πετρέλαιο: Στα 92 δολάρια το Brent με φόντο τα σενάρια νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το πετρέλαιο έχει χάσει σχεδόν 20% τον Νοέμβριο, με την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων και τις προβλέψεις για παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς να διατηρούν τις πιέσεις στις τιμές