Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παραδώσει τον νέο προϋπολογισμό στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη – Από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου η πενθήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια