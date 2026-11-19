Την Παρασκευή κατατίθεται στη Βουλή ο Προϋπολογισμός 2027, στις 15 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία
Την Παρασκευή κατατίθεται στη Βουλή ο Προϋπολογισμός 2027, στις 15 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παραδώσει τον νέο προϋπολογισμό στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη – Από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου η πενθήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια
Αύριο κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Τον προϋπολογισμό και το ψηφιακό αρχείο θα παραλάβει ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης.
Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Βουλής από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου.
Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Βουλής από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου.
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