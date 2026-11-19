Επιστροφή ενοικίου: 30 Νοεμβρίου η πληρωμή στους δικαιούχους
Επιστροφή ενοικίου: 30 Νοεμβρίου η πληρωμή στους δικαιούχους
Στις 30/11 μπαίνει η επιστροφή ενοικίου – Η ανακοίνωση της Δόμνας Μιχαηλίδου
Την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου ανακοίνωσε πριν από λίγο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποιώντας ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, οι οποίοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο στεγαστικό κόστος.
Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τον μέσο όρο της ετήσιας δαπάνης τους για στέγαση που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ.
Σε περιπτώσεις νοικοκυριών που δικαιούνται επιστροφή για κύρια κατοικία και για φοιτητική στέγη, το συνολικό ποσό της επιστροφής από τη δαπάνη του ενοικίου αγγίζει τα 1.600 ευρώ.
Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής: -800 ευρώ για κατοικία χωρίς τέκνα.
-850 ευρώ για ένα τέκνο.
-900 ευρώ για δύο τέκνα.
-Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των δύο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, οι οποίοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο στεγαστικό κόστος.
Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τον μέσο όρο της ετήσιας δαπάνης τους για στέγαση που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ.
Σε περιπτώσεις νοικοκυριών που δικαιούνται επιστροφή για κύρια κατοικία και για φοιτητική στέγη, το συνολικό ποσό της επιστροφής από τη δαπάνη του ενοικίου αγγίζει τα 1.600 ευρώ.
Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής: -800 ευρώ για κατοικία χωρίς τέκνα.
-850 ευρώ για ένα τέκνο.
-900 ευρώ για δύο τέκνα.
-Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των δύο.
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