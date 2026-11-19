Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Το ύψος της ενίσχυσης και ποιοι απειλούνται με κυρώσεις

έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.



Η ενίσχυση αφορά στα μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, ενώ η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ανοίγει φέτος... την πόρτα σε περίπου 70.000 επιπλέον ενοικιαστές.







Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, ενώ για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη, ενώ ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στην περιφέρεια μπορούν να λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων.



Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025, την κατηγορία της μισθωμένης κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.







Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός περιορισμός: η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου.



Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ενοικιαστής κατέβαλε συνολικά 6.000 ευρώ για τη στέγασή του μέσα στο 2025, η επιστροφή υπολογίζεται στα 500 ευρώ, ακόμη και αν το εισοδηματικό και οικογενειακό του προφίλ επιτρέπει υψηλότερη ενίσχυση.





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Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν απαιτείται η μίσθωση να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.



Για παράδειγμα, εάν κάποιος ενοικίαζε κατοικία επί επτά μήνες, το ποσό της επιστροφής προκύπτει από τα μισθώματα που κατέβαλε κατά το συγκεκριμένο διάστημα.



Εφόσον υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις μέσα στο 2025, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων που πληρώθηκαν για όλες τις κατοικίες.



Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου , με περισσότερους από ένα εκατομμύριο δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούςαφορά στα μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, ενώανοίγει φέτος... την πόρτα σε περίπου 70.000 επιπλέον ενοικιαστές.Η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τις τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και στοιχείων που έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που δικαιούται κάθε νοικοκυριό.Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα,, ενώ για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί., ενώ ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στην περιφέρεια μπορούν να λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων.Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025, την κατηγορία της μισθωμένης κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός περιορισμός: η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου.Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ενοικιαστής κατέβαλε συνολικά 6.000 ευρώ για τη στέγασή του μέσα στο 2025, η επιστροφή υπολογίζεται στα 500 ευρώ, ακόμη και αν το εισοδηματικό και οικογενειακό του προφίλ επιτρέπει υψηλότερη ενίσχυση.Αντίστοιχα, για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Σε περιπτώσεις όπου περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα διαμένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, η ενίσχυση χορηγείται μία φορά.Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν απαιτείται η μίσθωση να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.Για παράδειγμα, εάν κάποιος ενοικίαζε κατοικία επί επτά μήνες, το ποσό της επιστροφής προκύπτει από τα μισθώματα που κατέβαλε κατά το συγκεκριμένο διάστημα.Εφόσον υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις μέσα στο 2025, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων που πληρώθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Χωρίς αίτηση η πληρωμή - Πώς γίνονται οι διασταυρώσεις Η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους δικαιούχους.



Η ΑΑΔΕ αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.



Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο Ε1, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και οι δηλώσεις εισοδήματος των ιδιοκτητών.



Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωμένων ποσών, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της ενίσχυσης.



Συγκεκριμένα, όταν το μίσθωμα που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στο Ε1 υπερβαίνει τόσο το ποσό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου όσο και εκείνο που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης, ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά.



Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για τα ανείσπρακτα ενοίκια.



Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιστροφή δεν υπολογίζεται με βάση το ποσό που προβλέπει το μισθωτήριο, αλλά σύμφωνα με τα μισθώματα που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής ως πραγματικά εισπραχθέντα στο έντυπο Ε2.



Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στον περιορισμό των αποκλίσεων και στην ορθή καταβολή της ενίσχυσης.



Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.



Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που εμπίπτουν στις σχετικές προϋποθέσεις δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να υπόκεινται στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για τους υπόλοιπους δικαιούχους.



Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην ελάφρυνση του κόστους στέγασης για επαγγελματίες που καλύπτουν ανάγκες εκπαίδευσης και υγείας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.



Για το σύνολο των υπόλοιπων ενοικιαστών, η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.



Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών προϋποθέσεων διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, καθώς τα νέα όρια είναι υψηλότερα σε σχέση με εκείνα που ίσχυαν προηγουμένως.



Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ προηγουμένως.



Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αντί 4.000 ευρώ.



Αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα μπορεί να πληροί το εισοδηματικό κριτήριο με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ.



Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο αυξάνεται στις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.



Έτσι, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να καλύπτεται από το εισοδηματικό κριτήριο με εισόδημα έως 44.000 ευρώ.



Η διεύρυνση των ορίων εκτιμάται ότι προσθέτει περίπου 70.000 ενοικιαστές στον αριθμό των δικαιούχων, ανεβάζοντας το σύνολο σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο.



Τα περιουσιακά όρια που πρέπει να πληρούνται Εκτός από το εισόδημα, για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου εξετάζεται και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού.



Για έναν άγαμο, το ανώτατο περιουσιακό όριο ορίζεται στις 120.000 ευρώ.



Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.



Η αξία της ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.



Στον σχετικό έλεγχο συνυπολογίζεται η περιουσία του υπόχρεου, του ή της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων παιδιών.



Αφορολόγητη και ακατάσχετη η επιστροφή Η οικονομική ενίσχυση συνοδεύεται από ειδικές προβλέψεις προστασίας των δικαιούχων.



Συγκεκριμένα, η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, τόσο έναντι του Δημοσίου όσο και έναντι τρίτων.



Αυτό σημαίνει ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με φόρο και προστατεύεται από κατασχέσεις, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.



Πρόστιμα και αποκλεισμός για ανακριβείς δηλώσεις Αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσους εμφανίζονται να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία σχετικά με την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία τους, με αποτέλεσμα να εισπράξουν χρήματα που δεν δικαιούνται.



Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθεί αχρεώστητη καταβολή, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό ή το μέρος της ενίσχυσης που εισέπραξαν αδικαιολόγητα.



Η επιστροφή πραγματοποιείται εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.



Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός από την επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.



Με τις πληρωμές να έχουν προγραμματιστεί το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ελέγχου των στοιχείων, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

19.11.2026, 09:08