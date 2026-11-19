ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άλμα 61,3% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 9μήνου, στα 171,9 εκατ. ευρώ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άλμα 61,3% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 9μήνου, στα 171,9 εκατ. ευρώ
Ισχυρή ώθηση από τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Στα 573,4 εκατ. ευρώ το προσαρμοσμένο EBITDA, με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 2,7 δισ. ευρώ μετά την έκδοση του ευρωομολόγου
Σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2026, καθώς το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και η ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα συνεισφέρουν ολοένα περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,1% στα € 3,45 δισ., ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 23,6% στα € 573,4 εκατ.
Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας για τους μετόχους, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα € 171,9 εκατ., αυξημένα κατά 61,3%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία του προηγούμενου έτους (FY 2025: € 147,3 εκατ.).
Η δυναμική αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής κατά το 3ο τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε περίπου €1,35 δισ., το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 48% σε € 217 εκατ., ενώ τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα € 89 εκατ.
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Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας για τους μετόχους, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα € 171,9 εκατ., αυξημένα κατά 61,3%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία του προηγούμενου έτους (FY 2025: € 147,3 εκατ.).
Η δυναμική αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής κατά το 3ο τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε περίπου €1,35 δισ., το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 48% σε € 217 εκατ., ενώ τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα € 89 εκατ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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