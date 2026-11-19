Ισχυρή ώθηση από τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Στα 573,4 εκατ. ευρώ το προσαρμοσμένο EBITDA, με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 2,7 δισ. ευρώ μετά την έκδοση του ευρωομολόγου