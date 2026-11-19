Μια διπλή ανάγνωση επιχειρεί ο βουλγαρικός Τύπος για την κίνηση της Eurobank να εξαγοράσει τη Fibank. Από τη μία πλευρά, η συμφωνία δημιουργεί έναν νέο τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό που θα ξεπερνά τα 24,6 δισ. ευρώ, φέρνοντας την Postbank και τη Fibank στην πρώτη θέση της αγοράς ως προς το μέγεθος. Από την άλλη, η ίδια εξέλιξη αναδεικνύει έναν προβληματισμό που διαπερνά ήδη τη δημόσια συζήτηση στη χώρα: πόσο ακόμη μπορεί να προχωρήσει η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος χωρίς να περιοριστεί αισθητά ο ανταγωνισμός και χωρίς να συρρικνωθεί περαιτέρω ο χώρος για εγχώριους τραπεζικούς ομίλους;



Αυτή είναι η αντίφαση που αναδεικνύεται μέσα από τα δημοσιεύματα των βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αντιμετωπίζουν τη συμφωνία ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αναδιάταξης της τραπεζικής αγοράς τα τελευταία χρόνια.



Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται, άλλωστε, στο μέγεθος της συναλλαγής ή στις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί για τον ελληνικό όμιλο. Επεκτείνεται και στην αλλαγή των ισορροπιών στην ίδια τη βουλγαρική αγορά, όπου οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί βρίσκονται πλέον υπό ξένο έλεγχο.

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