Ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ: Ο γρίφος με τα δύο δεξαμενόπλοια του Θανάση Μαρτίνου
Ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ: Ο γρίφος με τα δύο δεξαμενόπλοια του Θανάση Μαρτίνου
Το «Marina M» κατευθύνεται προς τον Ατλαντικό με πιθανό προορισμό τις αμερικανικές ακτές, ενώ το «Agioi Fanendes» φαίνεται να άλλαξε πορεία – Το ειδικό καθεστώς εξαίρεσης από τις αμερικανικές κυρώσεις και η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν
Στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από την επανέναρξη των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται δύο δεξαμενόπλοια της ελληνικών συμφερόντων Eastern Mediterranean Maritime (EastMed), του Θανάση Μαρτίνου. Οι κινήσεις τους παρακολουθούνται στενά, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ανοίξει ένα περιορισμένο παράθυρο για την εισαγωγή ρωσικών καυσίμων, παρά τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν.
Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το TradeWinds, το δεξαμενόπλοιο «Marina M», χωρητικότητας 49.800 dwt και κατασκευής 2022, βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, έχοντας προηγουμένως φορτώσει στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής ντίζελ της Ρωσίας.
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Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το TradeWinds, το δεξαμενόπλοιο «Marina M», χωρητικότητας 49.800 dwt και κατασκευής 2022, βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, έχοντας προηγουμένως φορτώσει στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής ντίζελ της Ρωσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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