Ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ: Ο γρίφος με τα δύο δεξαμενόπλοια του Θανάση Μαρτίνου

Το «Marina M» κατευθύνεται προς τον Ατλαντικό με πιθανό προορισμό τις αμερικανικές ακτές, ενώ το «Agioi Fanendes» φαίνεται να άλλαξε πορεία – Το ειδικό καθεστώς εξαίρεσης από τις αμερικανικές κυρώσεις και η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν