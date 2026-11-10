Τι αλλάζει στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Το όπλο της ΑΑΔΕ για να βρίσκει τους ιδιοκτήτες πίσω από τις εταιρικές βιτρίνες
Τι αλλάζει στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Το όπλο της ΑΑΔΕ για να βρίσκει τους ιδιοκτήτες πίσω από τις εταιρικές βιτρίνες
Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τον έλεγχο των εταιρικών στοιχείων, με διασταυρώσεις και επιτόπιους ελέγχους. Οι παραβάσεις επισύρουν πρόστιμα έως 40.000 ευρώ και μπλόκο στην ενημερότητα, ενώ προβλέπεται διασυνοριακή ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών
Μια ελληνική επιχείρηση έχει μέτοχο μια εταιρεία του εξωτερικού. Πίσω από εκείνη βρίσκεται μια δεύτερη εταιρεία και στην Ελλάδα τις υπογραφές βάζει ένας διαχειριστής. Ποιος είναι, όμως, ο άνθρωπος που ελέγχει τελικά την επιχείρηση; Σε αυτό το πρόσωπο θέλει να φτάνει η ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τον έλεγχο των στοιχείων του. Οι εταιρικές επωνυμίες και οι διαδοχικές συμμετοχές θα πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένα ονόματα, με τις επιχειρήσεις που παραλείπουν ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία να αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 40.000 ευρώ και μπλόκο στην ενημερότητα.
Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που υπερψηφίστηκε στη Βουλή φέρνει στην ΑΑΔΕ τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εποπτεία του Μητρώου. Πρόκειται για τη βάση στην οποία καταγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Στον ίδιο μηχανισμό συγκεντρώνεται η αρμοδιότητα ελέγχου της ακρίβειας των καταχωρίσεων. Ο χρόνος μεταφοράς του πληροφοριακού συστήματος θα καθοριστεί με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του διοικητή της Αρχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που υπερψηφίστηκε στη Βουλή φέρνει στην ΑΑΔΕ τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εποπτεία του Μητρώου. Πρόκειται για τη βάση στην οποία καταγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Στον ίδιο μηχανισμό συγκεντρώνεται η αρμοδιότητα ελέγχου της ακρίβειας των καταχωρίσεων. Ο χρόνος μεταφοράς του πληροφοριακού συστήματος θα καθοριστεί με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του διοικητή της Αρχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα