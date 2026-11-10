Δωρεά Πάνου Λασκαρίδη στη Σχολή Ικάρων: Θεμελιώθηκε το κτήριο με κοιτώνες για 128 Ικάρους

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Τατόι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και αφορά την 5η Μοίρα Ικάρων - Από το βήμα της τελετής, ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα να στηρίξει το Πολεμικό Ναυτικό