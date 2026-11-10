Δωρεά Πάνου Λασκαρίδη στη Σχολή Ικάρων: Θεμελιώθηκε το κτήριο με κοιτώνες για 128 Ικάρους
Δωρεά Πάνου Λασκαρίδη στη Σχολή Ικάρων: Θεμελιώθηκε το κτήριο με κοιτώνες για 128 Ικάρους
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Τατόι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και αφορά την 5η Μοίρα Ικάρων - Από το βήμα της τελετής, ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα να στηρίξει το Πολεμικό Ναυτικό
Νέους κοιτώνες με 128 κλίνες, 64 σε κάθε όροφο, και ειδικά διαμορφωμένους χώρους μελέτης αποκτά η Σχολή Ικάρων με δωρεά του πλοιοκτήτη Πάνου Λασκαρίδη. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε, χθες Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στο Τατόι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Το διώροφο κτήριο θα έχει επιφάνεια περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε εκτιμήσει το κόστος του έργου στα 4,5 εκατ. ευρώ.. Πρόκειται για μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών με σύγχρονες προδιαγραφές.To έργο θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2028.
Ο Πάνος Λασκαρίδης, υποναύαρχος επί τιμή και πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, συνέδεσε τη δωρεά με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών. Αναφέρθηκε στη βελτίωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα της χώρας σε μια κρίση προϋποθέτει και την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας.
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*Κεντρική φωτό: Ο δωρητής Πάνος Λασκαρίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πάνος Λασκαρίδης, υποναύαρχος επί τιμή και πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, συνέδεσε τη δωρεά με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών. Αναφέρθηκε στη βελτίωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα της χώρας σε μια κρίση προϋποθέτει και την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
*Κεντρική φωτό: Ο δωρητής Πάνος Λασκαρίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας
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