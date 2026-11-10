METLEN: Νέο deal με τη Nala Renewables για την πώληση φωτοβολταϊκών 119 MW στη Βρετανία

Η METLEN υπέγραψε συμβάσεις αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreements – SPAs) με τη Nala Renewables για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος περίπου 119 MW.



Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας στις περιοχές Norfolk, Somerset και East Sussex. Τα έργα βρίσκονται είτε στο στάδιο της ετοιμότητας για κατασκευή (Ready-to-Build – RtB) είτε υπό κατασκευή. Η κατασκευή και η παράδοσή τους είναι προγραμματισμένο να γίνουν σταδιακά κατά την περίοδο 2027–2028. Με την ολοκλήρωσή τους, η ετήσια παραγωγή καθαρής ενέργειας θα καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης που αντιστοιχούν σε 52.320 νοικοκυριά.

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