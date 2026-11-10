Φυσικό αέριο: Πέφτουν οι τιμές στην Ευρώπη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν, στο 72% τα αποθέματα της ΕΕ
Φυσικό αέριο: Πέφτουν οι τιμές στην Ευρώπη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν, στο 72% τα αποθέματα της ΕΕ
Παρά την υποχώρηση των τιμών, τα χαμηλά αποθέματα της ΕΕ συντηρούν τις ανησυχίες για τον χειμώνα
Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα χρειαστούν περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες που έφτασαν έως και το 4,3%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου.
Στην αγορά του Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου TTF παράδοσης επόμενου μήνα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρούσαν κατά 1,2%, στα 81,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:54 τοπική ώρα.
Έπειτα από την εκτίναξή τους τον προηγούμενο μήνα στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση του 2022, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% από τις αρχές Νοεμβρίου.
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Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες που έφτασαν έως και το 4,3%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου.
Στην αγορά του Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου TTF παράδοσης επόμενου μήνα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρούσαν κατά 1,2%, στα 81,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:54 τοπική ώρα.
Έπειτα από την εκτίναξή τους τον προηγούμενο μήνα στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση του 2022, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% από τις αρχές Νοεμβρίου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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