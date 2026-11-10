Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναθεωρούν πλήρως την έκθεση Ντράγκι για τις επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναθεωρούν πλήρως την έκθεση Ντράγκι για τις επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης
Στο 7% του ΑΕΠ ή 1,4 τρισ. ευρώ ετησίως ανεβάζει το ποσό η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών - Σημαντικά υψηλότερη η εκτίμηση από τα 800 δισ. ευρώ της έκθεσης Ντράγκι
Ανεβάζει τον πήχη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών σε ότι αφορά στις ανάγκες για επενδύσεις στην Ευρώπη στο 7% του ΑΕΠ. Το ποσό διαμορφώνεται σε 1,4 τρις ευρώ ετησίως, έναντι 800 δισ. ευρώ που προέβλεπε η έκθεση Ντράγκι.
Για τον σκοπό αυτόν οι ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, απλούστευση των κανόνων και απελευθέρωση της χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων και κεφαλαιαγορών, δηλώνοντας τη δυσκολία τα παραπάνω ποσά να καλυφθούν μόνον από το τραπεζικό σύστημα.
Η αναθεώρηση αντανακλά τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών κινδύνων, αλλά και την ευρύτερη αναγνώριση της σημασίας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.
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Για τον σκοπό αυτόν οι ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, απλούστευση των κανόνων και απελευθέρωση της χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων και κεφαλαιαγορών, δηλώνοντας τη δυσκολία τα παραπάνω ποσά να καλυφθούν μόνον από το τραπεζικό σύστημα.
Η αναθεώρηση αντανακλά τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών κινδύνων, αλλά και την ευρύτερη αναγνώριση της σημασίας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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