Χρηματιστήριο: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ – Επιλεκτικές κινήσεις από τους αγοραστές
Χρηματιστήριο: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ – Επιλεκτικές κινήσεις από τους αγοραστές
Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και οι προσδοκίες για εκτόνωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στηρίζουν το κλίμα
UPD:
Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές δημιουργεί περιθώρια για συνέχιση της χθεσινής ανάκαμψης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανοδική δυναμική μπορεί να διατηρηθεί, αν και με ηπιότερους ρυθμούς, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο επιλεκτικοί εν αναμονή των κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,91% και διαπραγματεύεται στις 2.633,32 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.620,74 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.640,88 μονάδες. Στο ταμπλό ισχυρή άνοδο καταγράφουν η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι μετοχές του ομίλου Viohalco, ενώ αντίθετα νέες πιέσεις δέχεται η Allwyn.
Σημαντικό στήριγμα για τις αγορές αποτελεί η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη συνδέεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία για ενδεχόμενο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο προσεχές διάστημα, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παγκόσμια οικονομία.
Παράλληλα, οι επενδυτές επαναξιολογούν την ένταση της διόρθωσης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις τεχνολογικές μετοχές, με επίκεντρο τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σταθεροποίηση του κλίματος και η αναζήτηση αγοραστικών ευκαιριών μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, προσφέροντας στηρίγματα και στην ελληνική αγορά.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,91% και διαπραγματεύεται στις 2.633,32 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.620,74 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.640,88 μονάδες. Στο ταμπλό ισχυρή άνοδο καταγράφουν η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι μετοχές του ομίλου Viohalco, ενώ αντίθετα νέες πιέσεις δέχεται η Allwyn.
Σημαντικό στήριγμα για τις αγορές αποτελεί η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη συνδέεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία για ενδεχόμενο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο προσεχές διάστημα, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παγκόσμια οικονομία.
Παράλληλα, οι επενδυτές επαναξιολογούν την ένταση της διόρθωσης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις τεχνολογικές μετοχές, με επίκεντρο τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σταθεροποίηση του κλίματος και η αναζήτηση αγοραστικών ευκαιριών μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, προσφέροντας στηρίγματα και στην ελληνική αγορά.
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UPD:
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