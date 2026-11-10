Υδρογονάνθρακες: Τρεις διεθνείς προσφορές για τις σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση επιτροπής από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων για την αξιολόγηση των προσφορών - Το ισχυρό ενδιαφέρον αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου