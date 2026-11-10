Αντέχει ο ευρωπαϊκός τουρισμός τον χειμώνα – Στο top 10 των προορισμών η Ελλάδα
Αντέχει ο ευρωπαϊκός τουρισμός τον χειμώνα – Στο top 10 των προορισμών η Ελλάδα
Τα στοιχεία για τα ταξίδια έως το Μάρτιο του 2027 - Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ ακολουθούν Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο - Εβδομη στις προτιμήσεις η Ελλάδα μετά τη Αυστρία
Παρά την ακρίβεια, τις πιέσεις στα εισοδήματα ελέω πληθωρισμού αλλά και τον γεωπολιτικό παράγοντα οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και την εφετινή χειμερινή περίοδο και μάλιστα πιο έντονα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, μεταξύ των 10 δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών προορισμών για τον φετινό χειμώνα 2026/2027, η Ελλάδα διατηρεί και αυτή μια θέση, την 7η, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά ταυτίζεται με τις διακοπές «Ήλιου και θάλασσας».
Το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον για τους ελληνικούς προορισμούς παραμένει και κατά τους μήνες εκτός της υψηλής θερινής περιόδου πιθανότατα όσο ανεβαίνουν στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και τα ταξίδια για σύντομες αποδράσεις city break.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιεί σε τριμηνιαία βάση η MINDHAUS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC). Η έρευνα καταγράφει τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 και βασίζεται σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 από 6.000 ερωτηθέντες σε 10 βασικές ευρωπαϊκές αγορές.
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Το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον για τους ελληνικούς προορισμούς παραμένει και κατά τους μήνες εκτός της υψηλής θερινής περιόδου πιθανότατα όσο ανεβαίνουν στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και τα ταξίδια για σύντομες αποδράσεις city break.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιεί σε τριμηνιαία βάση η MINDHAUS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC). Η έρευνα καταγράφει τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 και βασίζεται σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 από 6.000 ερωτηθέντες σε 10 βασικές ευρωπαϊκές αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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