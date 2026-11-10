Αντέχει ο ευρωπαϊκός τουρισμός τον χειμώνα – Στο top 10 των προορισμών η Ελλάδα

Τα στοιχεία για τα ταξίδια έως το Μάρτιο του 2027 - Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ ακολουθούν Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο - Εβδομη στις προτιμήσεις η Ελλάδα μετά τη Αυστρία