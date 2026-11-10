Βασιλάκης στο Greece Talks 2026: Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, όχι μόνο για τον τουρισμό – Το 80% των επισκεπτών είναι Ευρωπαίοι

«Νομίζω ότι η Αθήνα έκανε λίγο την κρίση ευκαιρία» σημείωσε ο πρόεδρος της AΕGEAN - Ακόμη υπογράμμισε την ανάγκη η οικονομική ανάπτυξη να συνοδεύεται από ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες προειδοποιώντας ότι διαφορετικά, κινδυνεύει να χαθεί η κοινωνική αποδοχή των επενδύσεων