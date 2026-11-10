Αθανασίου στο Greece Talks 2026: Την άνοιξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Ελληνικού, θέλουμε να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς
Αθανασίου στο Greece Talks 2026: Την άνοιξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Ελληνικού, θέλουμε να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς
Τη μεταμόρφωση της Αθήνας σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου
Στις νέες αεροπορικές συνδέσεις, τα νέα ξενοδοχεία και την καλή διαχείριση του covid αλλά και το έργο στο Ελληνικό έδωσε έμφαση ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, στο ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler» του Travel.gr, και του «Πρώτο Θέμα» . «Άνοιξαν εστιατόρια, μπουτίκ ξενοδοχεία, εκδηλώσεις. Η πρόκληση είναι πώς σε αυτό το city break duration που έχει δημιουργηθεί να προσθέτουμε μια επιπλέον ημέρα».
Στόχος της LAMDA Development είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, ανέφερε αρχικά ο Οδυσσέας Αθανασίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανατολικό terminal θα αποκτήσει νέα χρήση, αποτελώντας πολιτιστικό σημείο αναφοράς της μεγάλης ανάπλασης. «Το πρώτο που θα διατηρήσουμε είναι το ανατολικό terminal, από το οποίο έφευγαν και έρχονταν όλες οι διεθνείς πτήσεις. Θα είναι το πολιτιστικό σημείο του Ελληνικού, θα έχει μουσείο μέσα»,σημείωσε.
Ο ίδιος μίλησε για τις προσωπικές αναμνήσεις που συνδέουν χιλιάδες ανθρώπους με το παλιό αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε τόπο αναχωρήσεων, επιστροφών και συναντήσεων. «Ήταν το μέρος που άλλοι έφευγαν για να πάνε για ένα ταξίδι αναψυχής, αλλά πολλοί έφευγαν για δουλειές τότε. Άλλοι για σπουδές, όπως εγώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η διατήρηση αυτών των αναμνήσεων αποτέλεσε βασική παράμετρο κατά τον σχεδιασμό του master plan.
Στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης του Ελληνικού την άνοιξη του 2027 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, περιγράφοντας τις αλλαγές που θα είναι πλέον ορατές στην παραλιακή ζώνη και στο μέτωπο προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όπως εξήγησε, η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει την «καρδιά του Ελληνικού», δηλαδή ολόκληρη την παραλιακή ζώνη και την περιοχή που εκτείνεται προς τη Βουλιαγμένης.
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Στόχος της LAMDA Development είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, ανέφερε αρχικά ο Οδυσσέας Αθανασίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανατολικό terminal θα αποκτήσει νέα χρήση, αποτελώντας πολιτιστικό σημείο αναφοράς της μεγάλης ανάπλασης. «Το πρώτο που θα διατηρήσουμε είναι το ανατολικό terminal, από το οποίο έφευγαν και έρχονταν όλες οι διεθνείς πτήσεις. Θα είναι το πολιτιστικό σημείο του Ελληνικού, θα έχει μουσείο μέσα»,σημείωσε.
Ο ίδιος μίλησε για τις προσωπικές αναμνήσεις που συνδέουν χιλιάδες ανθρώπους με το παλιό αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε τόπο αναχωρήσεων, επιστροφών και συναντήσεων. «Ήταν το μέρος που άλλοι έφευγαν για να πάνε για ένα ταξίδι αναψυχής, αλλά πολλοί έφευγαν για δουλειές τότε. Άλλοι για σπουδές, όπως εγώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η διατήρηση αυτών των αναμνήσεων αποτέλεσε βασική παράμετρο κατά τον σχεδιασμό του master plan.
«Την άνοιξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Ελληνικού – Είναι έργο ιστορικής σημασίας»
Στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης του Ελληνικού την άνοιξη του 2027 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, περιγράφοντας τις αλλαγές που θα είναι πλέον ορατές στην παραλιακή ζώνη και στο μέτωπο προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όπως εξήγησε, η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει την «καρδιά του Ελληνικού», δηλαδή ολόκληρη την παραλιακή ζώνη και την περιοχή που εκτείνεται προς τη Βουλιαγμένης.
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