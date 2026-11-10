HELLENiQ ENERGY: Απόβαση στη Ρουμανία με επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ
HELLENiQ ENERGY: Απόβαση στη Ρουμανία με επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ
Στο 1 GW ο στόχος για τις ΑΠΕ και στα 500 MW για τις μπαταρίες έως το 2030 – Στη ρουμανική αγορά το 60% των νέων επενδύσεων στην ηλεκτρική ενέργεια
Στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY μετά την Ελλάδα εξελίσσεται η Ρουμανία, με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο να δρομολογεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση, το οποίο μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού παραγωγικού χαρτοφυλακίου με 1 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και 500 MW συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 1,5 GWh, που θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρισμού της χώρας.
Το εύρος των σχεδίων παρουσίασε χθες βράδυ στο Βουκουρέστι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης για την έναρξη δραστηριοτήτων της Helleniq Renewables Romania, αποκαλύπτοντας ότι η Ρουμανία αναμένεται να συγκεντρώσει το 60% των επενδύσεων του ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ΑΠΕ για την περίοδο 2027-2030.
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Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού παραγωγικού χαρτοφυλακίου με 1 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και 500 MW συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 1,5 GWh, που θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρισμού της χώρας.
Το εύρος των σχεδίων παρουσίασε χθες βράδυ στο Βουκουρέστι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης για την έναρξη δραστηριοτήτων της Helleniq Renewables Romania, αποκαλύπτοντας ότι η Ρουμανία αναμένεται να συγκεντρώσει το 60% των επενδύσεων του ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ΑΠΕ για την περίοδο 2027-2030.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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