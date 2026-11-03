Το νέο ποδοσφαιρικό παλάτι του Μιλάνου
Το νέο ποδοσφαιρικό παλάτι του Μιλάνου
Το Generali Stadium, νέο γήπεδο της Μίλαν και της Ίντερ, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά έργα της Ευρώπης
Για σχεδόν έναν αιώνα, το ποδοσφαιρικό γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Σαν Σίρο έξω από το Μιλάνο αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό τοπόσημο της πόλης. Είναι ένα από τα σημεία αναφοράς της. Ένας χώρος συνδεδεμένος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες δύο εκ των ιστορικότερων συλλόγων της Ευρώπης. Από τις ευρωπαϊκές βραδιές της Μίλαν του Σίλβιο Μπερλουσκόνι μέχρι τις επιτυχίες της Ίντερ του Ζοσέ Μουρίνιο, το στάδιο έχει φιλοξενήσει μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
H στιγμή της μεγάλης αλλαγής
Στις 29 Οκτωβρίου 2026, οι δύο σύλλογοι παρουσίασαν επίσημα το αρχιτεκτονικό σχέδιο του νέου τους γηπέδου. Το νέο του όνομα θα είναι Generali Stadium, χάρη στη συμφωνία εμπορικής ονομασίας με τον ομώνυμο ιταλικό ασφαλιστικό όμιλο. Η νέα εγκατάσταση θα έχει χωρητικότητα 71.500 θεατών και θα κατασκευαστεί στην περιοχή του σημερινού Σαν Σίρο. Την αρχιτεκτονική μελέτη ανέλαβαν δύο διεθνώς αναγνωρισμένα γραφεία, το βρετανικό Foster + Partners και το αμερικανικό MANICA. Επικεφαλής τους είναι ο Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και ο Αμερικανός Ντέιβιντ Μανίκα, δύο άνθρωποι με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι δύο ομάδες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο νέο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
H στιγμή της μεγάλης αλλαγής
Στις 29 Οκτωβρίου 2026, οι δύο σύλλογοι παρουσίασαν επίσημα το αρχιτεκτονικό σχέδιο του νέου τους γηπέδου. Το νέο του όνομα θα είναι Generali Stadium, χάρη στη συμφωνία εμπορικής ονομασίας με τον ομώνυμο ιταλικό ασφαλιστικό όμιλο. Η νέα εγκατάσταση θα έχει χωρητικότητα 71.500 θεατών και θα κατασκευαστεί στην περιοχή του σημερινού Σαν Σίρο. Την αρχιτεκτονική μελέτη ανέλαβαν δύο διεθνώς αναγνωρισμένα γραφεία, το βρετανικό Foster + Partners και το αμερικανικό MANICA. Επικεφαλής τους είναι ο Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και ο Αμερικανός Ντέιβιντ Μανίκα, δύο άνθρωποι με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι δύο ομάδες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο νέο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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