Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Η σκληρή καρδιά της «γιαγιάς του έθνους»
Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Η σκληρή καρδιά της «γιαγιάς του έθνους»
Πίσω από τη δημοφιλή βασιλομήτωρ υπήρχε μια γυναίκα με ισχυρή θέληση, βαθιά ταξική συνείδηση και ακλόνητες αντιλήψεις για το βασιλικό καθήκον
UPD:
Το χαμόγελο υπήρξε ένα από τα αποτελεσματικότερα προσόντα της Ελισάβετ Μπόουζ-Λάιον. Σε μια βασιλική οικογένεια μαθημένη στη συναισθηματική συστολή και στην επισημότητα, εκείνη έμοιαζε προσιτή, ζωηρή, πρόθυμη να ανταλλάξει μια κουβέντα. Η μετέπειτα βασιλομήτωρ κατέκτησε μια θέση στη βρετανική καθημερινότητα που διατήρησε επί δεκαετίες. Η οικειότητα, ωστόσο, συνυπήρχε με μια ισχυρή προσωπικότητα. Το 1959, ύστερα από ένα δείπνο μαζί της και με τη Μαρία Κάλλας, ο φιλόσοφος Αϊζάια Μπερλίν σημείωνε πόσο τον είχε αιφνιδιάσει η δύναμη του χαρακτήρα της.
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