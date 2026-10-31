Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Η σκληρή καρδιά της «γιαγιάς του έθνους»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Η σκληρή καρδιά της «γιαγιάς του έθνους»

Πίσω από τη δημοφιλή βασιλομήτωρ υπήρχε μια γυναίκα με ισχυρή θέληση, βαθιά ταξική συνείδηση και ακλόνητες αντιλήψεις για το βασιλικό καθήκον

Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Η σκληρή καρδιά της «γιαγιάς του έθνους»
UPD:
Το χαμόγελο υπήρξε ένα από τα αποτελεσματικότερα προσόντα της Ελισάβετ Μπόουζ-Λάιον. Σε μια βασιλική οικογένεια μαθημένη στη συναισθηματική συστολή και στην επισημότητα, εκείνη έμοιαζε προσιτή, ζωηρή, πρόθυμη να ανταλλάξει μια κουβέντα. Η μετέπειτα βασιλομήτωρ κατέκτησε μια θέση στη βρετανική καθημερινότητα που διατήρησε επί δεκαετίες. Η οικειότητα, ωστόσο, συνυπήρχε με μια ισχυρή προσωπικότητα. Το 1959, ύστερα από ένα δείπνο μαζί της και με τη Μαρία Κάλλας, ο φιλόσοφος Αϊζάια Μπερλίν σημείωνε πόσο τον είχε αιφνιδιάσει η δύναμη του χαρακτήρα της.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης