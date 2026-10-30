Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 ο Μεγάλου, ανοίγει ο δρόμος για αυξημένα κέρδη ανά μετοχή

Tάση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό, η οποία καταγράφεται και στην Πειραιώς - Το στοίχημα του bancassurance - Πάνω από τα 3 δισ. ο πήχης για την καθαρή πιστωτική επέκταση