Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 ο Μεγάλου, ανοίγει ο δρόμος για αυξημένα κέρδη ανά μετοχή
Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 ο Μεγάλου, ανοίγει ο δρόμος για αυξημένα κέρδη ανά μετοχή
Tάση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό, η οποία καταγράφεται και στην Πειραιώς - Το στοίχημα του bancassurance - Πάνω από τα 3 δισ. ο πήχης για την καθαρή πιστωτική επέκταση
Την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων της για το 2027 προανήγγειλε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου να στέλνει μήνυμα για ισχυρότερη κερδοφορία, ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και μεγαλύτερη δυνατότητα ανταμοιβής των μετόχων. Θα υπάρξει αυξητική τάση στα κέρδη ανά μετοχή -πιθανές ανακοινώσεις στο Q4- ενώ το μέρισμα θα παραμείνει στα 650 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει το 2026 με δείκτη CET1 άνω του 13%, έναντι 12,9% στο τέλος του εννεαμήνου. Η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων θα προέλθει κυρίως από την οργανική κερδοφορία, καθώς ορισμένες πρόσθετες κεφαλαιακές ελαφρύνσεις δεν βρίσκονται ακόμη στον άμεσο ορίζοντα. Η αναθεώρηση των στόχων για το 2027 αναμένεται να αποτυπώσει αυτή τη δυναμική.
Παράλληλα, ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στην τάση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό, η οποία, όπως σημείωσε, καταγράφεται και στην Πειραιώς. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών, τόσο στις καταθέσεις όσο και στη διαχείριση περιουσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η τράπεζα εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει το 2026 με δείκτη CET1 άνω του 13%, έναντι 12,9% στο τέλος του εννεαμήνου. Η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων θα προέλθει κυρίως από την οργανική κερδοφορία, καθώς ορισμένες πρόσθετες κεφαλαιακές ελαφρύνσεις δεν βρίσκονται ακόμη στον άμεσο ορίζοντα. Η αναθεώρηση των στόχων για το 2027 αναμένεται να αποτυπώσει αυτή τη δυναμική.
Στο 2% τα κόκκινα δάνεια – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας τιτλοποίησηςΗ Πειραιώς έχει περιορίσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2%, από 2,2% τον Ιούνιο, με τη συμβολή και πωλήσεων χαρτοφυλακίων. Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι, εφόσον χρειαστεί για τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού, η τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέες κινήσεις διαχείρισης και τιτλοποιήσεις.
Παράλληλα, ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στην τάση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό, η οποία, όπως σημείωσε, καταγράφεται και στην Πειραιώς. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών, τόσο στις καταθέσεις όσο και στη διαχείριση περιουσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα