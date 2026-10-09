Το νέο Μεσανατολικό (Αννα-Καρβέλας) πάει στα δικαστήρια, ο Ρούμπιο για τον Κ.Μ, η Θεοδώρα στο ΠΑΣΟΚ και η Εφη στον Αλέξη, οι δημοσκόποι για Κασιδιάρη

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Λοιπόν ο «δημιουργός», που όσοι τον ξέρουν γνωρίζουν και τον δύσκολο και sui generis χαρακτήρα του, το ‘πε και το ‘κανε ουσιαστικά και απέσυρε τη συμμετοχή του κατά κάποιον τρόπο από το pull της εταιρείας διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων που έπαιρνε αυτομάτως έσοδα από τα τραγούδια που έλεγε η Βίσση. Όπερ μεθερμηνευόμενον ότι η Αννούλα δεν μπορεί να τα τραγουδάει. Και τώρα υποχρεωτικά θα πρέπει (η Βίσση) να πάει στα δικαστήρια και να ζητήσει το δίκιο της, αν το βρει, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω τι να σας πω. Για την ώρα κάποιοι κοινοί φίλοι που μεσολάβησαν δεν κατάφεραν να τους τα βρουν. Θα δούμε για πόσο ακόμα γιατί από την «αφωνία» της Άννας και την αφραγκία του Νίκου (ο ίδιος το λέει) δεν κονομάει κανείς. Προς το παρόν πάντως η Βίσση δεν πρόκειται να βγει στο μεϊντάνι για δηλώσεις γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν κάνει καλό, ο δε Κούστας που βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειές λέει επίσης «και πολύ ασχολήθηκα με τον άνθρωπο, ας τα βρούμε στα δικαστήρια». Ο Νίκος πάντως είναι φουρνέλο.Ρούμπιο-Μητσοτάκης-Τώρα ο Ρούμπιο όντως εντυπωσιάστηκε από όλα όσα είδε και έζησε τη μιάμιση ημέρα που πέρασε στην Αθήνα. Κυρίως από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μου είπε μη κυβερνητική (για την ακρίβεια, μη ελληνική) πηγή. Και ας λέει ο Αντώνης με τον Τσούτσια ότι ο Κ.Μ έκανε τη ΝΔ «Ποτάμι» - είπαμε, το γινάτι βγάζει μάτι. Κάτσε να δούμε πώς πάει το «κόμμα Σαμαρά» γιατί από χθες άρχισαν οι μετρήσεις και όχι τίποτα άλλο, εμμέσως πλέον θα μετριέται και ο Κασιδιάρης (τα λέω πιο κάτω). Ο Ρούμπιο ήθελε πάρα πολύ την εικόνα του στην Πνύκα, όπως επίσης θέλει και επαφές με το ελληνοαμερικανικό λόμπι γιατί πιθανώς στο κομμάτι αυτό έχει μείνει πίσω. Γενικώς στη χρηματοδότηση ενόψει της προεδρικής κούρσας είναι πιο πίσω από τον Βανς, αλλά οι εστέτ Republicans εμφανώς τον προτιμούν από τον Βανς που βέβαια είναι πολύ πιο κοντά στο στυλ του Τραμπ. Αν καταλαβαίνω καλά πάντως, πίσω από τις κλειστές πόρτες ο Ρούμπιο ήταν αρκετά σαφής ως προς το τι μπορεί να κάνουν οι ΗΠΑ για τα κρίσιμα θέματα της περιοχής μας, αλλά και για όσα μας αφορούν, κυρίως στο σκέλος των εξοπλιστικών. Και κρατήστε ότι η σχέση θα διατηρηθεί, καθώς η Αθήνα βλέπει τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Να δούμε τι θα δούμε και με τον αντιπρόεδρο Βανς εφόσον αποφασίσει να κάνει όντως μια βόλτα από τα μέρη μας στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως θρυλείται. Ο Βανς πάντως αποθέωσε τον Ρούμπιο για την ομιλία του, αν και φαίνεται ότι θα είναι το ντουέτο αντιπάλων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει 2028.Η Θεοδώρα της Πέλλας και το… νομοτελειακό χτύπημα στο ΠΑΣΟΚ-Τζάκρη λένε και… κλαίνε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η βουλευτής Πέλλας δεν μπορεί να περιμένει άλλο στον θάλαμο της αναμονής και αρχίζει να χτυπάει όλο και πιο δυνατά την πόρτα. Ποια πόρτα; Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, χτύπησε την πόρτα και πέρασε στο κόμμα Κασσελάκη, ταυτίστηκε για ένα, όχι μικρό, διάστημα με το εγχείρημα του Στέφανου αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρία κι όταν είδε πως άρχισε να αδειάζει από πιστούς η βάρκα, πήδηξε στους ανεξάρτητους βουλευτές. Και τώρα; Ξανά η Θεοδώρα Τζάκρη χτυπάει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ με τρόπο που η ίδια θεωρεί νομοτελειακό! Δεν ακούει προφανώς τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ούτε ότι ο πρόεδρος Νίκος άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις για την επιστροφή της. Έτσι, η Θεοδώρα της Πέλλας άφησε τους εγωισμούς και βγήκε δημόσια να πει ότι «το να επανακάμψω στην κοίτη μου, μου υπαγορεύεται ως νομοτελειακό»! Θύμισε ότι δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο - ψήφισε άλλωστε και τα τρία! Και άρχισε τις φιλοφρονήσεις προς τον πρόεδρο Νίκο (μιλώντας στο meganews): «Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι χωράω στην προσπάθεια, μπορούμε να τα βρούμε». Εκείνη θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταπιεί αμάσητα τα όσα του έχει σούρει και να παίξει κορώνα-γράμματα το στοίχημα προσέλκυσης κεντρώων ψηφοφόρων; Ως γνωστόν το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο (και υπαρξιακό) από την εξασφάλιση μιας έδρας στην Πέλλα. Και σίγουρα οι Κεντρώοι ψηφοφόροι δεν… νοσταλγούν τα περάσματα στελεχών από τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, το πρώτο τραπέζι- πίστα στου Κασσελάκη και την επιστροφή στην… κοίτη. Έλα, Νίκο μου, μην αργείς, εδώ πήρες τον ναύαρχο και στριφογυρνάς τον Μιχελογιαννάκη. Άνετα ανοίγεις τα Παρατράγουδα της Αννίτας.Η Έφη προς ΕΛΑΣ-Την ίδια ώρα, η Έφη Αχτσιόγλου, που επίσης κατάγεται από την Πέλλα, φαίνεται ότι έχει επίσης λάβει τις αποφάσεις της. Η πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα έκανε προχθές την πρώτη εμφάνισή της σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ, στο Ίλιον. Πρόκειται για την περιοχή της αφού εκεί, στη Δυτική Αθήνα, εκλέχτηκε βουλευτής το 2023. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, πρωτοστάτησε για την ίδρυση της Νέας Αριστεράς κι έφυγε το καλοκαίρι, παραδίδοντας μάλιστα και τη βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ - κάτι που «απαιτεί» η Κουμουνδούρου να κάνουν σύντομα, όλοι οι… φευγάτοι προς Τσίπρα μεριά. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλλον είναι θέμα ημερών να περάσει το κατώφλι του νέου κόμματος, αρχικά ως απλός μέλος. Και βλέπουν στη συνέχεια; Αυτό που θεωρούν βέβαιο διάφοροι ΕΛΑΣίτες είναι ότι επιθυμεί να κατέβει ξανά στη Δυτική Αθήνα και όχι σε κάποια άλλη -πιο βόρεια- εκλογική περιφέρεια.Οι δημοσκόποι και το κόμμα Κασιδιάρη-Από χθες ξεκίνησε ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου (η αρχή θα γίνει με την έρευνα της Opinion Poll για το Action24, λογικά την Τετάρτη) και ένα ερώτημα που είχαν να καθορίσουν οι δημοσκόποι ήταν πώς θα αποτυπώνουν το κόμμα Κασιδιάρη ή μάλλον το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που ίδρυσαν τρεις πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών και ο Κασιδιάρης στηρίζει ανοιχτά. Συμφώνησαν λοιπόν ότι αν υπάρχει πάνω από 1% αυθόρμητες απαντήσεις για «Συμμαχία Ελλήνων» ή «Κασιδιάρη» θα εμφανίσουν στήλη στις έρευνες με το όνομα του κόμματος, σε αντίθετη περίπτωση οι προτιμήσεις αυτές θα πηγαίνουν στο «Άλλο Κόμμα». Όπως είναι λογικό, τυχόν εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων θα σημάνει και εξαφάνιση των Σπαρτιατών από τις μετρήσεις.Από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη-Πριν από μερικές μέρες, ο Μητσοτάκης πήγε στη μονή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Χθες, ξεκίνησε την περιοδεία του στη Χαλκιδική από το γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας, όπου τον υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της Σιμωνόπετρας Γέροντας Ελισσαίος. Αν το όνομα σας φαίνεται οικείο, είναι γιατί ο κ. Ελισσαίος ήταν αυτός που υποδέχθηκε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας τον αρχηγό Αλέξη προ ολίγων ημερών και τον ξενάγησε στην ιστορική μονή. Το μοναστήρι της Ορμύλιας υπάγεται στην ευθύνη της Σιμωνόπετρας, ενώ μετά την ξενάγηση ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του πήγαν στο Συνοδικό για το καθιερωμένο κέρασμα. Κρατήστε πάντως ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει λεφτά για να στηρίξει πολλές Μονές και μοναστήρια, σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος.Η σιωπηρή αλλαγή στο ΕΛΚΑΚ