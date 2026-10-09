Το νέο Μεσανατολικό (Αννα-Καρβέλας) πάει στα δικαστήρια, ο Ρούμπιο για τον Κ.Μ, η Θεοδώρα στο ΠΑΣΟΚ και η Εφη στον Αλέξη, οι δημοσκόποι για Κασιδιάρη
Το νέο Μεσανατολικό (Αννα-Καρβέλας) πάει στα δικαστήρια, ο Ρούμπιο για τον Κ.Μ, η Θεοδώρα στο ΠΑΣΟΚ και η Εφη στον Αλέξη, οι δημοσκόποι για Κασιδιάρη
Χαίρετε, πριν ξαναπάω στην επίσκεψη Ρούμπιο (γιατί έχει πράμα) επανέρχομαι στο νέο Μεσανατολικό, ήτοι τον πόλεμο της Άννας με τον Νίκο Καρβέλα
Λοιπόν ο «δημιουργός», που όσοι τον ξέρουν γνωρίζουν και τον δύσκολο και sui generis χαρακτήρα του, το ‘πε και το ‘κανε ουσιαστικά και απέσυρε τη συμμετοχή του κατά κάποιον τρόπο από το pull της εταιρείας διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων που έπαιρνε αυτομάτως έσοδα από τα τραγούδια που έλεγε η Βίσση. Όπερ μεθερμηνευόμενον ότι η Αννούλα δεν μπορεί να τα τραγουδάει. Και τώρα υποχρεωτικά θα πρέπει (η Βίσση) να πάει στα δικαστήρια και να ζητήσει το δίκιο της, αν το βρει, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω τι να σας πω. Για την ώρα κάποιοι κοινοί φίλοι που μεσολάβησαν δεν κατάφεραν να τους τα βρουν. Θα δούμε για πόσο ακόμα γιατί από την «αφωνία» της Άννας και την αφραγκία του Νίκου (ο ίδιος το λέει) δεν κονομάει κανείς. Προς το παρόν πάντως η Βίσση δεν πρόκειται να βγει στο μεϊντάνι για δηλώσεις γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν κάνει καλό, ο δε Κούστας που βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειές λέει επίσης «και πολύ ασχολήθηκα με τον άνθρωπο, ας τα βρούμε στα δικαστήρια». Ο Νίκος πάντως είναι φουρνέλο.
Ρούμπιο-Μητσοτάκης
-Τώρα ο Ρούμπιο όντως εντυπωσιάστηκε από όλα όσα είδε και έζησε τη μιάμιση ημέρα που πέρασε στην Αθήνα. Κυρίως από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μου είπε μη κυβερνητική (για την ακρίβεια, μη ελληνική) πηγή. Και ας λέει ο Αντώνης με τον Τσούτσια ότι ο Κ.Μ έκανε τη ΝΔ «Ποτάμι» - είπαμε, το γινάτι βγάζει μάτι. Κάτσε να δούμε πώς πάει το «κόμμα Σαμαρά» γιατί από χθες άρχισαν οι μετρήσεις και όχι τίποτα άλλο, εμμέσως πλέον θα μετριέται και ο Κασιδιάρης (τα λέω πιο κάτω). Ο Ρούμπιο ήθελε πάρα πολύ την εικόνα του στην Πνύκα, όπως επίσης θέλει και επαφές με το ελληνοαμερικανικό λόμπι γιατί πιθανώς στο κομμάτι αυτό έχει μείνει πίσω. Γενικώς στη χρηματοδότηση ενόψει της προεδρικής κούρσας είναι πιο πίσω από τον Βανς, αλλά οι εστέτ Republicans εμφανώς τον προτιμούν από τον Βανς που βέβαια είναι πολύ πιο κοντά στο στυλ του Τραμπ. Αν καταλαβαίνω καλά πάντως, πίσω από τις κλειστές πόρτες ο Ρούμπιο ήταν αρκετά σαφής ως προς το τι μπορεί να κάνουν οι ΗΠΑ για τα κρίσιμα θέματα της περιοχής μας, αλλά και για όσα μας αφορούν, κυρίως στο σκέλος των εξοπλιστικών. Και κρατήστε ότι η σχέση θα διατηρηθεί, καθώς η Αθήνα βλέπει τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Να δούμε τι θα δούμε και με τον αντιπρόεδρο Βανς εφόσον αποφασίσει να κάνει όντως μια βόλτα από τα μέρη μας στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως θρυλείται. Ο Βανς πάντως αποθέωσε τον Ρούμπιο για την ομιλία του, αν και φαίνεται ότι θα είναι το ντουέτο αντιπάλων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει 2028.
Η Θεοδώρα της Πέλλας και το… νομοτελειακό χτύπημα στο ΠΑΣΟΚ
-Τζάκρη λένε και… κλαίνε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η βουλευτής Πέλλας δεν μπορεί να περιμένει άλλο στον θάλαμο της αναμονής και αρχίζει να χτυπάει όλο και πιο δυνατά την πόρτα. Ποια πόρτα; Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, χτύπησε την πόρτα και πέρασε στο κόμμα Κασσελάκη, ταυτίστηκε για ένα, όχι μικρό, διάστημα με το εγχείρημα του Στέφανου αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρία κι όταν είδε πως άρχισε να αδειάζει από πιστούς η βάρκα, πήδηξε στους ανεξάρτητους βουλευτές. Και τώρα; Ξανά η Θεοδώρα Τζάκρη χτυπάει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ με τρόπο που η ίδια θεωρεί νομοτελειακό! Δεν ακούει προφανώς τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ούτε ότι ο πρόεδρος Νίκος άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις για την επιστροφή της. Έτσι, η Θεοδώρα της Πέλλας άφησε τους εγωισμούς και βγήκε δημόσια να πει ότι «το να επανακάμψω στην κοίτη μου, μου υπαγορεύεται ως νομοτελειακό»! Θύμισε ότι δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο - ψήφισε άλλωστε και τα τρία! Και άρχισε τις φιλοφρονήσεις προς τον πρόεδρο Νίκο (μιλώντας στο meganews): «Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι χωράω στην προσπάθεια, μπορούμε να τα βρούμε». Εκείνη θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταπιεί αμάσητα τα όσα του έχει σούρει και να παίξει κορώνα-γράμματα το στοίχημα προσέλκυσης κεντρώων ψηφοφόρων; Ως γνωστόν το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο (και υπαρξιακό) από την εξασφάλιση μιας έδρας στην Πέλλα. Και σίγουρα οι Κεντρώοι ψηφοφόροι δεν… νοσταλγούν τα περάσματα στελεχών από τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, το πρώτο τραπέζι- πίστα στου Κασσελάκη και την επιστροφή στην… κοίτη. Έλα, Νίκο μου, μην αργείς, εδώ πήρες τον ναύαρχο και στριφογυρνάς τον Μιχελογιαννάκη. Άνετα ανοίγεις τα Παρατράγουδα της Αννίτας.
Η Έφη προς ΕΛΑΣ
-Την ίδια ώρα, η Έφη Αχτσιόγλου, που επίσης κατάγεται από την Πέλλα, φαίνεται ότι έχει επίσης λάβει τις αποφάσεις της. Η πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα έκανε προχθές την πρώτη εμφάνισή της σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ, στο Ίλιον. Πρόκειται για την περιοχή της αφού εκεί, στη Δυτική Αθήνα, εκλέχτηκε βουλευτής το 2023. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, πρωτοστάτησε για την ίδρυση της Νέας Αριστεράς κι έφυγε το καλοκαίρι, παραδίδοντας μάλιστα και τη βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ - κάτι που «απαιτεί» η Κουμουνδούρου να κάνουν σύντομα, όλοι οι… φευγάτοι προς Τσίπρα μεριά. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλλον είναι θέμα ημερών να περάσει το κατώφλι του νέου κόμματος, αρχικά ως απλός μέλος. Και βλέπουν στη συνέχεια; Αυτό που θεωρούν βέβαιο διάφοροι ΕΛΑΣίτες είναι ότι επιθυμεί να κατέβει ξανά στη Δυτική Αθήνα και όχι σε κάποια άλλη -πιο βόρεια- εκλογική περιφέρεια.
Οι δημοσκόποι και το κόμμα Κασιδιάρη
-Από χθες ξεκίνησε ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου (η αρχή θα γίνει με την έρευνα της Opinion Poll για το Action24, λογικά την Τετάρτη) και ένα ερώτημα που είχαν να καθορίσουν οι δημοσκόποι ήταν πώς θα αποτυπώνουν το κόμμα Κασιδιάρη ή μάλλον το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που ίδρυσαν τρεις πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών και ο Κασιδιάρης στηρίζει ανοιχτά. Συμφώνησαν λοιπόν ότι αν υπάρχει πάνω από 1% αυθόρμητες απαντήσεις για «Συμμαχία Ελλήνων» ή «Κασιδιάρη» θα εμφανίσουν στήλη στις έρευνες με το όνομα του κόμματος, σε αντίθετη περίπτωση οι προτιμήσεις αυτές θα πηγαίνουν στο «Άλλο Κόμμα». Όπως είναι λογικό, τυχόν εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων θα σημάνει και εξαφάνιση των Σπαρτιατών από τις μετρήσεις.
Από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη
-Πριν από μερικές μέρες, ο Μητσοτάκης πήγε στη μονή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Χθες, ξεκίνησε την περιοδεία του στη Χαλκιδική από το γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας, όπου τον υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της Σιμωνόπετρας Γέροντας Ελισσαίος. Αν το όνομα σας φαίνεται οικείο, είναι γιατί ο κ. Ελισσαίος ήταν αυτός που υποδέχθηκε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας τον αρχηγό Αλέξη προ ολίγων ημερών και τον ξενάγησε στην ιστορική μονή. Το μοναστήρι της Ορμύλιας υπάγεται στην ευθύνη της Σιμωνόπετρας, ενώ μετά την ξενάγηση ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του πήγαν στο Συνοδικό για το καθιερωμένο κέρασμα. Κρατήστε πάντως ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει λεφτά για να στηρίξει πολλές Μονές και μοναστήρια, σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος.
Η σιωπηρή αλλαγή στο ΕΛΚΑΚ
Ρούμπιο-Μητσοτάκης
-Τώρα ο Ρούμπιο όντως εντυπωσιάστηκε από όλα όσα είδε και έζησε τη μιάμιση ημέρα που πέρασε στην Αθήνα. Κυρίως από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μου είπε μη κυβερνητική (για την ακρίβεια, μη ελληνική) πηγή. Και ας λέει ο Αντώνης με τον Τσούτσια ότι ο Κ.Μ έκανε τη ΝΔ «Ποτάμι» - είπαμε, το γινάτι βγάζει μάτι. Κάτσε να δούμε πώς πάει το «κόμμα Σαμαρά» γιατί από χθες άρχισαν οι μετρήσεις και όχι τίποτα άλλο, εμμέσως πλέον θα μετριέται και ο Κασιδιάρης (τα λέω πιο κάτω). Ο Ρούμπιο ήθελε πάρα πολύ την εικόνα του στην Πνύκα, όπως επίσης θέλει και επαφές με το ελληνοαμερικανικό λόμπι γιατί πιθανώς στο κομμάτι αυτό έχει μείνει πίσω. Γενικώς στη χρηματοδότηση ενόψει της προεδρικής κούρσας είναι πιο πίσω από τον Βανς, αλλά οι εστέτ Republicans εμφανώς τον προτιμούν από τον Βανς που βέβαια είναι πολύ πιο κοντά στο στυλ του Τραμπ. Αν καταλαβαίνω καλά πάντως, πίσω από τις κλειστές πόρτες ο Ρούμπιο ήταν αρκετά σαφής ως προς το τι μπορεί να κάνουν οι ΗΠΑ για τα κρίσιμα θέματα της περιοχής μας, αλλά και για όσα μας αφορούν, κυρίως στο σκέλος των εξοπλιστικών. Και κρατήστε ότι η σχέση θα διατηρηθεί, καθώς η Αθήνα βλέπει τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Να δούμε τι θα δούμε και με τον αντιπρόεδρο Βανς εφόσον αποφασίσει να κάνει όντως μια βόλτα από τα μέρη μας στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως θρυλείται. Ο Βανς πάντως αποθέωσε τον Ρούμπιο για την ομιλία του, αν και φαίνεται ότι θα είναι το ντουέτο αντιπάλων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει 2028.
Η Θεοδώρα της Πέλλας και το… νομοτελειακό χτύπημα στο ΠΑΣΟΚ
-Τζάκρη λένε και… κλαίνε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η βουλευτής Πέλλας δεν μπορεί να περιμένει άλλο στον θάλαμο της αναμονής και αρχίζει να χτυπάει όλο και πιο δυνατά την πόρτα. Ποια πόρτα; Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, χτύπησε την πόρτα και πέρασε στο κόμμα Κασσελάκη, ταυτίστηκε για ένα, όχι μικρό, διάστημα με το εγχείρημα του Στέφανου αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρία κι όταν είδε πως άρχισε να αδειάζει από πιστούς η βάρκα, πήδηξε στους ανεξάρτητους βουλευτές. Και τώρα; Ξανά η Θεοδώρα Τζάκρη χτυπάει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ με τρόπο που η ίδια θεωρεί νομοτελειακό! Δεν ακούει προφανώς τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ούτε ότι ο πρόεδρος Νίκος άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις για την επιστροφή της. Έτσι, η Θεοδώρα της Πέλλας άφησε τους εγωισμούς και βγήκε δημόσια να πει ότι «το να επανακάμψω στην κοίτη μου, μου υπαγορεύεται ως νομοτελειακό»! Θύμισε ότι δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο - ψήφισε άλλωστε και τα τρία! Και άρχισε τις φιλοφρονήσεις προς τον πρόεδρο Νίκο (μιλώντας στο meganews): «Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι χωράω στην προσπάθεια, μπορούμε να τα βρούμε». Εκείνη θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταπιεί αμάσητα τα όσα του έχει σούρει και να παίξει κορώνα-γράμματα το στοίχημα προσέλκυσης κεντρώων ψηφοφόρων; Ως γνωστόν το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο (και υπαρξιακό) από την εξασφάλιση μιας έδρας στην Πέλλα. Και σίγουρα οι Κεντρώοι ψηφοφόροι δεν… νοσταλγούν τα περάσματα στελεχών από τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, το πρώτο τραπέζι- πίστα στου Κασσελάκη και την επιστροφή στην… κοίτη. Έλα, Νίκο μου, μην αργείς, εδώ πήρες τον ναύαρχο και στριφογυρνάς τον Μιχελογιαννάκη. Άνετα ανοίγεις τα Παρατράγουδα της Αννίτας.
Η Έφη προς ΕΛΑΣ
-Την ίδια ώρα, η Έφη Αχτσιόγλου, που επίσης κατάγεται από την Πέλλα, φαίνεται ότι έχει επίσης λάβει τις αποφάσεις της. Η πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα έκανε προχθές την πρώτη εμφάνισή της σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ, στο Ίλιον. Πρόκειται για την περιοχή της αφού εκεί, στη Δυτική Αθήνα, εκλέχτηκε βουλευτής το 2023. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, πρωτοστάτησε για την ίδρυση της Νέας Αριστεράς κι έφυγε το καλοκαίρι, παραδίδοντας μάλιστα και τη βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ - κάτι που «απαιτεί» η Κουμουνδούρου να κάνουν σύντομα, όλοι οι… φευγάτοι προς Τσίπρα μεριά. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλλον είναι θέμα ημερών να περάσει το κατώφλι του νέου κόμματος, αρχικά ως απλός μέλος. Και βλέπουν στη συνέχεια; Αυτό που θεωρούν βέβαιο διάφοροι ΕΛΑΣίτες είναι ότι επιθυμεί να κατέβει ξανά στη Δυτική Αθήνα και όχι σε κάποια άλλη -πιο βόρεια- εκλογική περιφέρεια.
Οι δημοσκόποι και το κόμμα Κασιδιάρη
-Από χθες ξεκίνησε ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου (η αρχή θα γίνει με την έρευνα της Opinion Poll για το Action24, λογικά την Τετάρτη) και ένα ερώτημα που είχαν να καθορίσουν οι δημοσκόποι ήταν πώς θα αποτυπώνουν το κόμμα Κασιδιάρη ή μάλλον το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που ίδρυσαν τρεις πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών και ο Κασιδιάρης στηρίζει ανοιχτά. Συμφώνησαν λοιπόν ότι αν υπάρχει πάνω από 1% αυθόρμητες απαντήσεις για «Συμμαχία Ελλήνων» ή «Κασιδιάρη» θα εμφανίσουν στήλη στις έρευνες με το όνομα του κόμματος, σε αντίθετη περίπτωση οι προτιμήσεις αυτές θα πηγαίνουν στο «Άλλο Κόμμα». Όπως είναι λογικό, τυχόν εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων θα σημάνει και εξαφάνιση των Σπαρτιατών από τις μετρήσεις.
Από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη
-Πριν από μερικές μέρες, ο Μητσοτάκης πήγε στη μονή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Χθες, ξεκίνησε την περιοδεία του στη Χαλκιδική από το γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας, όπου τον υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της Σιμωνόπετρας Γέροντας Ελισσαίος. Αν το όνομα σας φαίνεται οικείο, είναι γιατί ο κ. Ελισσαίος ήταν αυτός που υποδέχθηκε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας τον αρχηγό Αλέξη προ ολίγων ημερών και τον ξενάγησε στην ιστορική μονή. Το μοναστήρι της Ορμύλιας υπάγεται στην ευθύνη της Σιμωνόπετρας, ενώ μετά την ξενάγηση ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του πήγαν στο Συνοδικό για το καθιερωμένο κέρασμα. Κρατήστε πάντως ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει λεφτά για να στηρίξει πολλές Μονές και μοναστήρια, σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος.
Η σιωπηρή αλλαγή στο ΕΛΚΑΚ
-Μπορεί λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο να μην πήρε μεγάλη δημοσιότητα, όμως το Πεντάγωνο άλλαξε την ηγεσία του ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Έφυγε ο έμπειρος στα της τεχνολογίας και πρώην υπουργός Παντελής Τζωρτζάκης, ο οποίος συμπλήρωσε μεν τρία χρόνια στη θέση, αλλά είχε και τριβές, ενώ αποχώρησε από τη θέση του αντιπροέδρου και ο πρώην CEO του ΣΚΑΪ (πρώην Υπερταμείο και Enterprise Greece) Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ως μη εκτελεστικό μέλος ο Στέλιος Καβαδίας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge. Σε θέση αντιπροέδρου τοποθετήθηκε πλέον και ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου που είναι μέτοχος κατά 33% στο ΕΛΚΑΚ.
Η συνάντηση Χατζηδάκη-Ζέντερ
-Μια επαφή με πιθανό βάθος χρόνου καλλιέργησε χθες στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην παρασημοφόρηση του Βαυαρού πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ από τη Μητρόπολη Γερμανίας, μια επιλογή με τη δική της πολιτική σημασία. Διότι ο Ζέντερ είναι από τα πρόσωπα που έχουν το βάρος για ακόμη πιο κεντρικούς ρόλους στη γερμανική πολιτική σκηνή και «παίζει» για υποψήφιος Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών, μαζί με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χένρικ Βιστ. Ο Χατζηδάκης προσφώνησε τον «αγαπητό Μάρκους», ανέδειξε τα κοινά τους σημεία στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην υπεράσπιση των παραδόσεων και παρέστη μαζί του στις υπογραφές επιστημονικών συμφωνιών. Στο πρόγραμμα είχε και συνάντηση με την πρόεδρο του βαυαρικού κοινοβουλίου, Ίλζε Άιγκνερ
ΔΕΗ Fiber: Πατάει γκάζι στις οπτικές ίνες – Το deal με Vodafone
-Η ΔΕΗ συνεχίζει να χτίζει με ταχύτητα τη θέση της στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, με το δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής FiberGrid να έχει πλέον φτάσει σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. σε 70 περιοχές είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Επόμενος σταθμός είναι τα 2 εκατ. -έτοιμα για σύνδεση- ακίνητα έως το τέλος του 2026, με τον συνολικό στόχο κάλυψης να τοποθετείται στα 3,8 εκατ. έως το 2028. Η ταχύτητα ανάπτυξης του δικτύου, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες συνδέσεις έως 2,5 Gbps, δείχνει ότι η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει τις τηλεπικοινωνίες ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης. Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να συνυπολογιστεί και η συμφωνία της ΔΕΗ με τη Vodafone καθώς η δεύτερη με τη Fiber2All έχει φθάσει σε πάνω από 620 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ΔΕΗ και Vodafone έχουν συμφωνήσει για τη συνένωση των δικτύων οπτικών ινών τους, με στόχο τη δημιουργία κοινού σχήματος συμμετοχής 50%-50%, το οποίο θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά FTTH. Ο σχεδιασμός που σύμφωνα με πληροφορίες προχωρά ομαλά, προβλέπει την ολοκλήρωση των ελέγχων (due diligence) και την υπογραφή οριστικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2027, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ο δρόμος για την επιστροφή της Ελλάδας στο «Α»
-Σε μια πρόσφατη ανάλυση της Citi επισημαίνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πυκνής περιόδου αξιολογήσεων για την Ελλάδα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει θετικά. Τις επόμενες εβδομάδες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις S&P (23/10) και Fitch (06/11), με περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των προοπτικών. Ωστόσο, ο οίκος δεν αναμένει αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής βαθμίδας πριν από το 2027. Η Ελλάδα εισέρχεται σε εκλογική χρονιά και το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ένδειξη για το κατά πόσο διατηρείται η κοινωνική στήριξη στη δημοσιονομική σύνεση και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εφόσον αυτή η δέσμευση ανανεωθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Citi εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει στην κατηγορία «Α» έως το 2030, ανακτώντας την πιστοληπτική θέση που κατείχε πριν από την κρίση. Πάντως, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά την γενικότερη αναταραχή βρίσκουν στήριγμα στην ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία έχει λειτουργεί ως ανάχωμα στις πρόσφατες περιόδους ανόδου των αποδόσεων.
Ο νέος κύκλος της CrediaBank ξεκινά με τη Μάλτα
Η CrediaBank αφήνει πίσω της την περίοδο της εξυγίανσης και περνά πλέον στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό της ανάπτυξης. Η πρώτη αξιολόγηση της Fitch, με BB και θετικές προοπτικές, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Η τράπεζα έχει κάνει σημαντική πρόοδο, διαθέτει καθαρότερο ισολογισμό, ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και ένα επιχειρηματικό σχέδιο που στηρίζεται στην αύξηση των εργασιών και στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δημιουργούν οι εξαγορές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην αξιολόγηση των καταθέσεων, που διαμορφώνεται σε BB+, μόλις μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Με άλλα λόγια, η CrediaBank βρίσκεται αρκετά κοντά σε ένα όριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε μακρινό. Η συναλλαγή για την HSBC Malta μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κλίμακα του ομίλου, να ενισχύσει τις καταθέσεις και τη ρευστότητα και να προσθέσει γεωγραφική διαφοροποίηση. Η Fitch, πάντως, βάζει τον πήχη ψηλά: επιτυχής ενσωμάτωση, CET1 τουλάχιστον 14%, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και διατηρήσιμη κερδοφορία.
Η ακτοπλοΐα και η υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο
-Η τουριστική σεζόν στα νησιά έχει ολοκληρωθεί οπότε το θέμα δεν είναι επίκαιρο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε μπροστά μας σε μερικούς μήνες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από έρευνα που διήρκησε ενάμιση χρόνο στον κλάδο της ακτοπλοΐας, διαπίστωσε υψηλή συγκέντρωση της αγοράς με σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων παικτών, έντονη εποχικότητα, σημαντικές ανάγκες ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου. Η κατάσταση που περιγράφει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να συνεχίσουν οι τιμές του πετρελαίου την υψηλή πτήση (που θα αποτελέσει το άλλοθι) θα μετατρέψουν τις τιμές των εισιτηρίων σε εφιάλτη για τους επιβάτες.
Το φλερτ της Alphabet Education με κινέζικο πανεπιστήμιο
-Προς Ανατολάς φαίνεται ότι κοιτάζει πλέον η Alphabet Education, ανοίγοντας παράθυρο και προς τα μεγάλα ασιατικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία το εγχείρημα του Keele στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την άδεια λειτουργίας να έχει μεν επανεκδοθεί, αλλά τη διαδικασία επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες στην Ιπποκράτους 33 βρέθηκε το Tsinghua, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας και εκείνο στο οποίο σπούδασε ο Σι Τζινπίνγκ. Για τέσσερις ημέρες φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Keele το Belt and Road Executive MBA του κινεζικού πανεπιστημίου, πρόγραμμα που έχει προσελκύσει δεκάδες επικεφαλής και ιδρυτές επιχειρήσεων από ασιατικές αγορές. Ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε από τον κοσμήτορα Jiao Jie, μίλησε για «γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και για «γόνιμα πεδία συνεργασίας» με το Tsinghua. Το τελευταίο το κρατάμε. Άλλωστε, την ώρα που η εγχώρια συζήτηση για τις πανεπιστημιακές συνεργασίες περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, στην Ιπποκράτους φαίνεται ότι η πυξίδα δείχνει και προς Ασία. Και, όπως μαθαίνω, ίσως να μην πρόκειται απλώς για μια περαστική γνωριμία…
Το ράλι του πετρελαίου φέρνει τα διυλιστήρια κοντά στις κορυφές τους
-Ανοδικά κινήθηκαν στη χθεσινή “ματωμένη” συνεδρίαση του ΧΑ οι μετοχές των ελληνικών διυλιστηρίων, αξιοποιώντας το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ενισχύοντας την ήδη εντυπωσιακή φετινή χρηματιστηριακή τους επίδοση. Η Motor Oil επέστρεψε πάνω από τα 68 ευρώ, κλείνοντας στα 68,1 ευρώ, με σωρευτικά κέρδη 3,1% το τελευταίο διήμερο. Η μετοχή πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 69,95 ευρώ, που είχε σημειώσει στις 17 Σεπτεμβρίου, έχοντας καταγράψει άνοδο 116,8% από την αρχή του έτους. Αντίστοιχα, η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκε κατά 2,4% στο διήμερο, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 18,25 ευρώ και προσεγγίζοντας το υψηλό έτους των 18,63 ευρώ. Τα φετινά της κέρδη φτάνουν το 118,3%. Η αποτίμηση της Motor Oil ανέρχεται σε 7,54 δισ. ευρώ και της HELLENiQ ENERGY σε 5,57 δισ. ευρώ.
Ισχυρές ρευστοποιήσεις στα λιμάνια
-Στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με πτώση άνω του 6%. Ο ΟΛΠ υποχώρησε κατά 6,75% στα 42,8 ευρώ και απομακρύνθηκε από το πρόσφατο ρεκόρ των 49 ευρώ. Μάλιστα, πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων δύο ετών και συγκεκριμένα από τις 2 Απριλίου 2024, όταν είχε καταγράψει απώλειες 7,12%. Ισχυρή ήταν η διόρθωση και για τον ΟΛΘ, ο οποίος έχασε 6,3% και έκλεισε στα 38,7 ευρώ, μόλις μία ημέρα μετά το ιστορικό υψηλό των 41,3 ευρώ. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων έξι ετών, από τις 23 Μαρτίου 2020 (-7,45%). Η ένταση των πωλήσεων σηματοδοτεί την απότομη αναστροφή της ανοδικής δυναμικής αμφότερων των μετοχών. Η χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ διαμορφώνεται σε 1,07 δισ. ευρώ και του ΟΛΘ σε 390 εκατ. ευρώ.
Ο μεγάλος δολοφόνος στη ναυτιλία
-Μέσα στην ευφορία των ιστορικά υψηλών ναύλων, ο Χάρης Βαφειάς έκανε στο Capital Link και μια προειδοποίηση που καλό είναι να κρατήσουμε για την επόμενη ημέρα: «Το χρέος στις κακές εποχές είναι ο μεγάλος δολοφόνος». Και το timing της επισήμανσης έχει σημασία. Οι ναύλοι βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι αξίες των μεταχειρισμένων έχουν εκτοξευθεί και οι Έλληνες συνεχίζουν να υπογράφουν νέες παραγγελίες. Ο Βαφειάς, όμως, κοιτάζει ήδη την επόμενη στροφή του κύκλου. Η λογική του είναι ότι όσο οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές στρεβλώσεις κρατούν ψηλά τις αγορές, όλα φαίνονται διαχειρίσιμα. Αν όμως οι συγκρούσεις αποκλιμακωθούν και οι ναύλοι διορθώσουν απότομα, τότε θα φανεί ποιος αγόρασε ακριβά, ποιος έχει φορτωθεί υπερβολικό δανεισμό και ποιος διαθέτει αρκετή διαφοροποίηση για να αντέξει. Γιατί στη ναυτιλία τα πραγματικά τεστ, όπως ειπώθηκε και στο ίδιο panel, δεν δίνονται στις καλές αγορές. Δίνονται όταν ο κύκλος γυρίζει.
Η ομίχλη του Λιβανού
-Στα γραφεία της DryLog στο Λονδίνο έχουν δει πολλές φορές το dry bulk να ανεβαίνει, να πέφτει και να ξαναγυρίζει. Γι’ αυτό και όταν από την πλευρά του Πήτερ Λιβανού εκπέμπεται σήμα αυξημένης αβεβαιότητας, στην αγορά κάποιοι κρατούν σημειώσεις. Η DryLog Trading έκλεισε το 2025 με ζημιές $7 εκατ., έναντι μόλις $431.000 το 2024, με τα έσοδα να υποχωρούν από $273 εκατ. στα $244 εκατ. Μέρισμα; Ούτε για δείγμα. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την εικόνα. Γεωπολιτική αβεβαιότητα, αμερικανικές απειλές για επιβαρύνσεις στα κινεζικής κατασκευής πλοία και ένα orderbook περίπου 11% του στόλου Supramax και Ultramax. Με δύο λόγια, κανείς δεν βάζει εύκολα στοίχημα για την επόμενη κίνηση της αγοράς. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια που έχει σημασία. Η DryLog Trading διαχειρίζεται καθημερινά περισσότερα από 30 ναυλωμένα πλοία, περίπου 250 ταξίδια τον χρόνο και 12 εκατ. τόνους φορτίων. Όταν λοιπόν ένα σημαντικό trading house με τέτοια εικόνα της αγοράς χάνει $7 εκατ. το μήνυμα προς τους υπόλοιπους είναι μάλλον σαφές όσο και ανησυχητικό.
Το «αίμα στους δρόμους» και ο Παππάς
-Μια ενδιαφέρουσα διαφωνία καταγράφηκε στο Capital Link μεταξύ Πέτρου Παππά και Χάρη Βαφειά για ένα από τα μεγαλύτερα «μυστικά» της επιτυχίας των Ελλήνων εφοπλιστών: το περίφημο αντικυκλικό ένστικτο. Ο Παππάς το περιέγραψε με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Εμείς οι Έλληνες αγοράζουμε όταν υπάρχει αίμα στους δρόμους». Με άλλα λόγια, όταν οι άλλοι φοβούνται, οι Έλληνες παραδοσιακά βρίσκουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Μόνο που ο Βαφειάς είχε μια ένσταση. Αναρωτήθηκε εάν σήμερα κάνουμε ακριβώς αυτό. Η παρατήρησή του ήταν ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγοράζουν second-hand και παραγγέλνουν νεότευκτα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, δηλαδή πολύ κοντά στην κορυφή του κύκλου και όχι όταν «υπάρχει αίμα στους δρόμους». Και κάπου εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον. Δύο διαφορετικές γενιές και δύο διαφορετικές αναγνώσεις της ίδιας ελληνικής συνταγής επιτυχίας. Ο ένας υπενθυμίζει τι έκανε ιστορικά ισχυρούς τους Έλληνες πλοιοκτήτες και ο άλλος αναρωτιέται εάν σήμερα εξακολουθούν πράγματι να ακολουθούν αυτή τη συνταγή.
Τα βακτήρια άναψαν πράσινο. Τώρα πρέπει και οι επενδυτές…
-Η ελληνική βιοτεχνολογία απέκτησε αυτή την εβδομάδα το δικό της «χαρτί» στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ. Λέγεται RSQ-020, στοχεύει την πρωτεΐνη Tau και προέκυψε από τη συνεργασία του «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της ResQ Biotech, μιας ελληνικής εταιρείας τεχνοβλαστού του ΕΙΕ που ιδρύθηκε το 2019 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με επικεφαλής τον δρα Γιώργο Σκρέτα. Η μέθοδος είναι η μισή ιστορία. Τροποποιημένα βακτήρια-«εργαστήρια», παράγουν δισεκατομμύρια υποψήφια μόρια και εκπέμπουν πράσινο σήμα όταν κάποιο από αυτά «διορθώσει» την προβληματική πρωτεΐνη. Σε ζωικά μοντέλα το RSQ-020 επανέφερε τη χαμένη ικανότητα μάθησης και μνήμης και έδειξε δράση σε Tau από εγκεφάλους ασθενών. Η άλλη μισή ιστορία όμως είναι τα λεφτά. Στην εταιρεία δεν κρύβουν τα λόγια τους. «Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια και χρειάζονται αρκετές ακόμη μελέτες πριν γνωρίζουμε αν το μόριο μπορεί να γίνει ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο». Οι προκλινικές μελέτες χρειάζονται, κατά τις πληροφορίες της στήλης, περίπου 2,5 χρόνια. Υπό έναν όρο, να προχωρήσει ο γύρος χρηματοδότησης που «τρέχει» ήδη η ResQ. Μέχρι σήμερα έχουν επενδύσει η Blue Dome Capital (2022) και ο συνιδρυτής των Google Maps Λαρς Ράσμουσεν (2023), ενώ το 2024 ήρθε επιχορήγηση Proof of Concept από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο. Τον Ιούλιο, η Biogen παρουσίασε για το δικό της αντι-Tau μόριο, το diranersen, μια μελέτη φάσης 2 σε 416 ασθενείς. Κατάφερε να μειώσει την Tau, αλλά αστόχησε στον κύριο στόχο της και τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη φάση 3. Εκεί όπου ένας κολοσσός μετρά χρόνια και εκατοντάδες ασθενείς, ένας ελληνικός τεχνοβλαστός διεκδικεί το δικό του εισιτήριο με βακτήρια και πείσμα.
Απέχουμε 6-12 μήνες από μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση;
-Ο Γιώργος Κοφινάκος με επαγγελματική διαδρομή στη Citibank, στη StormHarbour και σήμερα senior advisor στην Alvarez & Marsal στο Λονδίνο και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μια μονοσέλιδη ανάλυση με τίτλο «2007 vs 2026» διερευνά την υπόθεση ότι οι ΗΠΑ απέχουν 6-12 μήνες από μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση. Το συμπέρασμά του είναι ότι το 2026 δεν μοιάζει με το 2007 όταν κυριολεκτικά είχε καταρρεύσει το σύστημα. Σήμερα, τα αμερικανικά νοικοκυριά δίνουν για την εξυπηρέτηση των χρεών τους το 11,11% του διαθέσιμου εισοδήματος (β΄ τρίμηνο 2026), έναντι 15,85% στο τέλος του 2007. Για τα στεγαστικά, 5,83% από 8,95%. Οι τράπεζες έχουν κεφάλαια κοντά σε ιστορικά υψηλά. Κίνδυνος ωστόσο υπάρχει και προέρχεται από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις: Το δημόσιο χρέος, τα μοχλευμένα hedge funds, το private credit (πάνω από $2,5 τρισ. ήδη από το 2024 που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε βαθιά ύφεση με υψηλά επιτόκια) και οι αποτιμήσεις των μετοχών. Η έκθεση των hedge funds σε αμερικανικό χρέος υπερδιπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2022, με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση repo. Η ανάλυση περιγράφει μια αλληλουχία σοκ. Απομόχλευση των funds στα Treasuries, ζημιές στο private credit, έλλειψη ρευστότητας, γενική ανατιμολόγηση. Το 2008 η σειρά ήταν στεγαστικά, τιτλοποιήσεις, τράπεζες. Σήμερα είναι διαφορετική αλλά εξίσου επικίνδυνη. Τα hedge funds κρατούν ποσοστό-ρεκόρ 7% των εμπορεύσιμων Treasuries, περίπου $2 τρισ. Το 2008 η φωτιά ξεκίνησε από τα σπίτια. Τώρα η εύφλεκτη ύλη βρίσκεται στο πιο ασφαλές χαρτί του κόσμου.
Οι…καλόγεροι της ΡΑΑΕΥ
-Ανάμεσα στις χιλιάδες παραγγελίες των υπηρεσιών του Δημοσίου που γίνονται καθημερινά, υπάρχουν και ορισμένες που κινούν το ενδιαφέρον. Μια από αυτές αφορά πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, δηλαδή της πρώην ΡΑΕ που μετά τη διεύρυνση του αντικειμένου της έγινε ΡΑΑΕΥ, για την προμήθεια 25… καλόγερων. Πρόκειται, βεβαίως, για τις γνωστές σε όλους κρεμάστρες και όχι για καλόγερους όπως του Αγίου Όρους που επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες και ο Αλέξης μας… Η σχετική απόφαση της διοίκησης της ΡΑΑΕΥ αναφέρει την «έγκριση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εικοσιπέντε (25) ορθοστατικών επίπλων - κρεμαστρών (καλόγερων)», και ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Τεχνικής και Διοικητικής Μέριμνας. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την προμήθεια των 25 καλόγερων προβλέπεται στις 2.018,75 ευρώ και πλέον του ΦΠΑ 24% (484,50 ευρώ), θα φτάσει συνολικά τις 2.503,25 ευρώ. Δηλαδή γύρω στα 100 ευρώ το κομμάτι. Ε, τουλάχιστον δεν θα ξεμείνουν από καλόγερους εκεί στην οδό Πειραιώς…
Ποιος και πως θα πατήσει φρένο
-Στα dealing room της γηραιάς ηπείρου χθες, συζητούσαν ένα μόνο θέμα, ποιος και πώς θα σταματήσει την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Το 10ετές της Γαλλικής Δημοκρατίας επέστρεψε χθες στο 4,90%, αφού την 1η Οκτωβρίου είχε αγγίξει το 5% για πρώτη φορά από το 2002. Το spread έναντι του Γερμανικού Bund βρίσκεται γύρω στις 140 μονάδες βάσης. Στις 2 Οκτωβρίου έπιασε κορυφή (;) στις 150 μονάδες βάσης, υψηλό από το 2011. Το Παρίσι δανείζεται ακριβότερα από τη Ρώμη (4,62%) και φυσικά από την Αθήνα (4,52%). Οι αποδόσεις των ομολόγων στη Γαλλία θα ανεβαίνουν μέχρι να βρεθούν αγοραστές ή μέχρι να υποχρεωθεί η κυβέρνηση σε αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή. Απέχουμε πολύ από αυτό το σενάριο, ειδικά ενόψει των εκλογών. Το αμερικανικό 10ετές ακολουθεί των τιμών με απόδοση 5,286%, υψηλό από το 2002. Η δημοπρασία των $39 δισ. βγήκε με την υψηλότερη απόδοση από τον Νοέμβριο του 2000. Όσο πληρώνει τόσα η Ουάσιγκτον, ο πήχης ανεβαίνει για όλους. Η Γαλλία, με έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ φέτος, σχεδιάζει δανεισμό-ρεκόρ €340 δισ. το 2027, χρονιά προεδρικών εκλογών. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο, να μπει φρένο στις αποδόσεις με «πολιτική απόφαση». Το «σωστό» εργαλείο, γι΄ αυτό είναι το TPI της ΕΚΤ. Το TPI παραμένει ωστόσο κλειδωμένο, γιατί προϋποθέτει συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και η Γαλλία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν δηλώνει ότι η χώρα δεν χρειάζεται έκτακτη στήριξη. Η αγορά βράζει. Η ING προτείνει παύση της ποσοτικής σύσφιγξης και επανεπενδύσεις σε γαλλικούς τίτλους. Ο Φίλιπ Λέιν άφησε να εννοηθεί ηπιότερη πορεία επιτοκίων. Με το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα $100, τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν η αξιοπιστία της Φρανκφούρτης και το ευρώ, ήδη σε χαμηλό 17 μηνών. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, όχι όμως φθηνά, καθώς το spread της μένει πάνω από τις 100 μονάδες.
Πυρετός για συστήματα προστασίας των data center
-Χθες τα ξημερώματα, μερικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο data center της Yandex, στο Σάσοβο της ρωσικής περιφέρειας Ριαζάν. Φωτιά, πανικός, πλήρης διακοπή λειτουργίας, η μετοχή -3,4% στη Μόσχα. Ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο πλήγμα σε ρωσικό κέντρο δεδομένων. Είχαν προηγηθεί, μέσα στον Σεπτέμβριο, ρωσικά χτυπήματα σε τουλάχιστον 8 ουκρανικά, με περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο και τα περίχωρα να μένουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος δεν είναι πύραυλοι, αλλά ο λογαριασμός τρέχει ήδη. Σύμφωνα με το Barron's, η Galaxy Digital θα δαπανά οκταψήφιο ποσό ετησίως για τη φύλαξη του campus της στην κομητεία Ντίκενς του Τέξας, εκεί όπου η CoreWeave θα καταβάλλει μισθώματα άνω του $1 δισ. τον χρόνο. Η Applied Digital υπολογίζει $6-10 εκατ. ετησίως για κάθε τυπική εγκατάσταση δύο κτηρίων. Τα συστήματα ασφαλείας είναι εξελιγμένα, περιλαμβάνουν drones, περίπλοκες διαδικασίες αναγνώρισης προσώπου, προσωπικό ασφαλείας με βετεράνους και πρώην αστυνομικούς. Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle και Amazon έχουν αναλάβει δεσμεύσεις μισθώσεων και αγορών άνω των $2,7 τρισεκατομμυρίων, περίπου 3 χρόνια λειτουργικών ταμειακών ροών, σύμφωνα με τη Morgan Stanley. Η Cleanview καταγράφει 1.318 data centers σε λειτουργία στις ΗΠΑ και 2.299 σχεδιαζόμενα. Μόνο που το 69% των Αμερικανών δεν θέλει data center στη γειτονιά του. Οι προμηθευτές της αστυνομίας μυρίστηκαν πελάτη. Η Motorola Solutions συμφώνησε τον Ιούνιο να εξαγοράσει την D-Fend, ειδική στην εξουδετέρωση drones, έναντι $1,5 δισ. Η Axon απαντά με την Dedrone. Στην Κοζάνη, η ΔΕΗ σχεδιάζει data center 300 MW, επένδυση περίπου €3,5 δισ., με προοπτική 1 GW. Οι εταιρείες που θα μπορούσαν να το φυλάξουν έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Στην Άγρια Δύση, στον πυρετό του χρυσού, κέρδισαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, σήμερα κερδίζουν ό,τι προσφέρουν εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και περίπλοκες κλειδαριές..
Πηγή: newmoney.gr
Η συνάντηση Χατζηδάκη-Ζέντερ
-Μια επαφή με πιθανό βάθος χρόνου καλλιέργησε χθες στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην παρασημοφόρηση του Βαυαρού πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ από τη Μητρόπολη Γερμανίας, μια επιλογή με τη δική της πολιτική σημασία. Διότι ο Ζέντερ είναι από τα πρόσωπα που έχουν το βάρος για ακόμη πιο κεντρικούς ρόλους στη γερμανική πολιτική σκηνή και «παίζει» για υποψήφιος Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών, μαζί με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χένρικ Βιστ. Ο Χατζηδάκης προσφώνησε τον «αγαπητό Μάρκους», ανέδειξε τα κοινά τους σημεία στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην υπεράσπιση των παραδόσεων και παρέστη μαζί του στις υπογραφές επιστημονικών συμφωνιών. Στο πρόγραμμα είχε και συνάντηση με την πρόεδρο του βαυαρικού κοινοβουλίου, Ίλζε Άιγκνερ
ΔΕΗ Fiber: Πατάει γκάζι στις οπτικές ίνες – Το deal με Vodafone
-Η ΔΕΗ συνεχίζει να χτίζει με ταχύτητα τη θέση της στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, με το δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής FiberGrid να έχει πλέον φτάσει σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. σε 70 περιοχές είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Επόμενος σταθμός είναι τα 2 εκατ. -έτοιμα για σύνδεση- ακίνητα έως το τέλος του 2026, με τον συνολικό στόχο κάλυψης να τοποθετείται στα 3,8 εκατ. έως το 2028. Η ταχύτητα ανάπτυξης του δικτύου, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες συνδέσεις έως 2,5 Gbps, δείχνει ότι η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει τις τηλεπικοινωνίες ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης. Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να συνυπολογιστεί και η συμφωνία της ΔΕΗ με τη Vodafone καθώς η δεύτερη με τη Fiber2All έχει φθάσει σε πάνω από 620 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ΔΕΗ και Vodafone έχουν συμφωνήσει για τη συνένωση των δικτύων οπτικών ινών τους, με στόχο τη δημιουργία κοινού σχήματος συμμετοχής 50%-50%, το οποίο θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά FTTH. Ο σχεδιασμός που σύμφωνα με πληροφορίες προχωρά ομαλά, προβλέπει την ολοκλήρωση των ελέγχων (due diligence) και την υπογραφή οριστικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2027, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ο δρόμος για την επιστροφή της Ελλάδας στο «Α»
-Σε μια πρόσφατη ανάλυση της Citi επισημαίνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πυκνής περιόδου αξιολογήσεων για την Ελλάδα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει θετικά. Τις επόμενες εβδομάδες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις S&P (23/10) και Fitch (06/11), με περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των προοπτικών. Ωστόσο, ο οίκος δεν αναμένει αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής βαθμίδας πριν από το 2027. Η Ελλάδα εισέρχεται σε εκλογική χρονιά και το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ένδειξη για το κατά πόσο διατηρείται η κοινωνική στήριξη στη δημοσιονομική σύνεση και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εφόσον αυτή η δέσμευση ανανεωθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Citi εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει στην κατηγορία «Α» έως το 2030, ανακτώντας την πιστοληπτική θέση που κατείχε πριν από την κρίση. Πάντως, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά την γενικότερη αναταραχή βρίσκουν στήριγμα στην ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία έχει λειτουργεί ως ανάχωμα στις πρόσφατες περιόδους ανόδου των αποδόσεων.
Ο νέος κύκλος της CrediaBank ξεκινά με τη Μάλτα
Η CrediaBank αφήνει πίσω της την περίοδο της εξυγίανσης και περνά πλέον στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό της ανάπτυξης. Η πρώτη αξιολόγηση της Fitch, με BB και θετικές προοπτικές, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Η τράπεζα έχει κάνει σημαντική πρόοδο, διαθέτει καθαρότερο ισολογισμό, ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και ένα επιχειρηματικό σχέδιο που στηρίζεται στην αύξηση των εργασιών και στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δημιουργούν οι εξαγορές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην αξιολόγηση των καταθέσεων, που διαμορφώνεται σε BB+, μόλις μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Με άλλα λόγια, η CrediaBank βρίσκεται αρκετά κοντά σε ένα όριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε μακρινό. Η συναλλαγή για την HSBC Malta μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κλίμακα του ομίλου, να ενισχύσει τις καταθέσεις και τη ρευστότητα και να προσθέσει γεωγραφική διαφοροποίηση. Η Fitch, πάντως, βάζει τον πήχη ψηλά: επιτυχής ενσωμάτωση, CET1 τουλάχιστον 14%, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και διατηρήσιμη κερδοφορία.
Η ακτοπλοΐα και η υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο
-Η τουριστική σεζόν στα νησιά έχει ολοκληρωθεί οπότε το θέμα δεν είναι επίκαιρο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε μπροστά μας σε μερικούς μήνες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από έρευνα που διήρκησε ενάμιση χρόνο στον κλάδο της ακτοπλοΐας, διαπίστωσε υψηλή συγκέντρωση της αγοράς με σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων παικτών, έντονη εποχικότητα, σημαντικές ανάγκες ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου. Η κατάσταση που περιγράφει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να συνεχίσουν οι τιμές του πετρελαίου την υψηλή πτήση (που θα αποτελέσει το άλλοθι) θα μετατρέψουν τις τιμές των εισιτηρίων σε εφιάλτη για τους επιβάτες.
Το φλερτ της Alphabet Education με κινέζικο πανεπιστήμιο
-Προς Ανατολάς φαίνεται ότι κοιτάζει πλέον η Alphabet Education, ανοίγοντας παράθυρο και προς τα μεγάλα ασιατικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία το εγχείρημα του Keele στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την άδεια λειτουργίας να έχει μεν επανεκδοθεί, αλλά τη διαδικασία επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες στην Ιπποκράτους 33 βρέθηκε το Tsinghua, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας και εκείνο στο οποίο σπούδασε ο Σι Τζινπίνγκ. Για τέσσερις ημέρες φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Keele το Belt and Road Executive MBA του κινεζικού πανεπιστημίου, πρόγραμμα που έχει προσελκύσει δεκάδες επικεφαλής και ιδρυτές επιχειρήσεων από ασιατικές αγορές. Ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε από τον κοσμήτορα Jiao Jie, μίλησε για «γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και για «γόνιμα πεδία συνεργασίας» με το Tsinghua. Το τελευταίο το κρατάμε. Άλλωστε, την ώρα που η εγχώρια συζήτηση για τις πανεπιστημιακές συνεργασίες περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, στην Ιπποκράτους φαίνεται ότι η πυξίδα δείχνει και προς Ασία. Και, όπως μαθαίνω, ίσως να μην πρόκειται απλώς για μια περαστική γνωριμία…
Το ράλι του πετρελαίου φέρνει τα διυλιστήρια κοντά στις κορυφές τους
-Ανοδικά κινήθηκαν στη χθεσινή “ματωμένη” συνεδρίαση του ΧΑ οι μετοχές των ελληνικών διυλιστηρίων, αξιοποιώντας το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ενισχύοντας την ήδη εντυπωσιακή φετινή χρηματιστηριακή τους επίδοση. Η Motor Oil επέστρεψε πάνω από τα 68 ευρώ, κλείνοντας στα 68,1 ευρώ, με σωρευτικά κέρδη 3,1% το τελευταίο διήμερο. Η μετοχή πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 69,95 ευρώ, που είχε σημειώσει στις 17 Σεπτεμβρίου, έχοντας καταγράψει άνοδο 116,8% από την αρχή του έτους. Αντίστοιχα, η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκε κατά 2,4% στο διήμερο, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 18,25 ευρώ και προσεγγίζοντας το υψηλό έτους των 18,63 ευρώ. Τα φετινά της κέρδη φτάνουν το 118,3%. Η αποτίμηση της Motor Oil ανέρχεται σε 7,54 δισ. ευρώ και της HELLENiQ ENERGY σε 5,57 δισ. ευρώ.
Ισχυρές ρευστοποιήσεις στα λιμάνια
-Στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με πτώση άνω του 6%. Ο ΟΛΠ υποχώρησε κατά 6,75% στα 42,8 ευρώ και απομακρύνθηκε από το πρόσφατο ρεκόρ των 49 ευρώ. Μάλιστα, πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων δύο ετών και συγκεκριμένα από τις 2 Απριλίου 2024, όταν είχε καταγράψει απώλειες 7,12%. Ισχυρή ήταν η διόρθωση και για τον ΟΛΘ, ο οποίος έχασε 6,3% και έκλεισε στα 38,7 ευρώ, μόλις μία ημέρα μετά το ιστορικό υψηλό των 41,3 ευρώ. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων έξι ετών, από τις 23 Μαρτίου 2020 (-7,45%). Η ένταση των πωλήσεων σηματοδοτεί την απότομη αναστροφή της ανοδικής δυναμικής αμφότερων των μετοχών. Η χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ διαμορφώνεται σε 1,07 δισ. ευρώ και του ΟΛΘ σε 390 εκατ. ευρώ.
Ο μεγάλος δολοφόνος στη ναυτιλία
-Μέσα στην ευφορία των ιστορικά υψηλών ναύλων, ο Χάρης Βαφειάς έκανε στο Capital Link και μια προειδοποίηση που καλό είναι να κρατήσουμε για την επόμενη ημέρα: «Το χρέος στις κακές εποχές είναι ο μεγάλος δολοφόνος». Και το timing της επισήμανσης έχει σημασία. Οι ναύλοι βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι αξίες των μεταχειρισμένων έχουν εκτοξευθεί και οι Έλληνες συνεχίζουν να υπογράφουν νέες παραγγελίες. Ο Βαφειάς, όμως, κοιτάζει ήδη την επόμενη στροφή του κύκλου. Η λογική του είναι ότι όσο οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές στρεβλώσεις κρατούν ψηλά τις αγορές, όλα φαίνονται διαχειρίσιμα. Αν όμως οι συγκρούσεις αποκλιμακωθούν και οι ναύλοι διορθώσουν απότομα, τότε θα φανεί ποιος αγόρασε ακριβά, ποιος έχει φορτωθεί υπερβολικό δανεισμό και ποιος διαθέτει αρκετή διαφοροποίηση για να αντέξει. Γιατί στη ναυτιλία τα πραγματικά τεστ, όπως ειπώθηκε και στο ίδιο panel, δεν δίνονται στις καλές αγορές. Δίνονται όταν ο κύκλος γυρίζει.
Η ομίχλη του Λιβανού
-Στα γραφεία της DryLog στο Λονδίνο έχουν δει πολλές φορές το dry bulk να ανεβαίνει, να πέφτει και να ξαναγυρίζει. Γι’ αυτό και όταν από την πλευρά του Πήτερ Λιβανού εκπέμπεται σήμα αυξημένης αβεβαιότητας, στην αγορά κάποιοι κρατούν σημειώσεις. Η DryLog Trading έκλεισε το 2025 με ζημιές $7 εκατ., έναντι μόλις $431.000 το 2024, με τα έσοδα να υποχωρούν από $273 εκατ. στα $244 εκατ. Μέρισμα; Ούτε για δείγμα. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την εικόνα. Γεωπολιτική αβεβαιότητα, αμερικανικές απειλές για επιβαρύνσεις στα κινεζικής κατασκευής πλοία και ένα orderbook περίπου 11% του στόλου Supramax και Ultramax. Με δύο λόγια, κανείς δεν βάζει εύκολα στοίχημα για την επόμενη κίνηση της αγοράς. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια που έχει σημασία. Η DryLog Trading διαχειρίζεται καθημερινά περισσότερα από 30 ναυλωμένα πλοία, περίπου 250 ταξίδια τον χρόνο και 12 εκατ. τόνους φορτίων. Όταν λοιπόν ένα σημαντικό trading house με τέτοια εικόνα της αγοράς χάνει $7 εκατ. το μήνυμα προς τους υπόλοιπους είναι μάλλον σαφές όσο και ανησυχητικό.
Το «αίμα στους δρόμους» και ο Παππάς
-Μια ενδιαφέρουσα διαφωνία καταγράφηκε στο Capital Link μεταξύ Πέτρου Παππά και Χάρη Βαφειά για ένα από τα μεγαλύτερα «μυστικά» της επιτυχίας των Ελλήνων εφοπλιστών: το περίφημο αντικυκλικό ένστικτο. Ο Παππάς το περιέγραψε με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Εμείς οι Έλληνες αγοράζουμε όταν υπάρχει αίμα στους δρόμους». Με άλλα λόγια, όταν οι άλλοι φοβούνται, οι Έλληνες παραδοσιακά βρίσκουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Μόνο που ο Βαφειάς είχε μια ένσταση. Αναρωτήθηκε εάν σήμερα κάνουμε ακριβώς αυτό. Η παρατήρησή του ήταν ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγοράζουν second-hand και παραγγέλνουν νεότευκτα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, δηλαδή πολύ κοντά στην κορυφή του κύκλου και όχι όταν «υπάρχει αίμα στους δρόμους». Και κάπου εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον. Δύο διαφορετικές γενιές και δύο διαφορετικές αναγνώσεις της ίδιας ελληνικής συνταγής επιτυχίας. Ο ένας υπενθυμίζει τι έκανε ιστορικά ισχυρούς τους Έλληνες πλοιοκτήτες και ο άλλος αναρωτιέται εάν σήμερα εξακολουθούν πράγματι να ακολουθούν αυτή τη συνταγή.
Τα βακτήρια άναψαν πράσινο. Τώρα πρέπει και οι επενδυτές…
-Η ελληνική βιοτεχνολογία απέκτησε αυτή την εβδομάδα το δικό της «χαρτί» στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ. Λέγεται RSQ-020, στοχεύει την πρωτεΐνη Tau και προέκυψε από τη συνεργασία του «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της ResQ Biotech, μιας ελληνικής εταιρείας τεχνοβλαστού του ΕΙΕ που ιδρύθηκε το 2019 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με επικεφαλής τον δρα Γιώργο Σκρέτα. Η μέθοδος είναι η μισή ιστορία. Τροποποιημένα βακτήρια-«εργαστήρια», παράγουν δισεκατομμύρια υποψήφια μόρια και εκπέμπουν πράσινο σήμα όταν κάποιο από αυτά «διορθώσει» την προβληματική πρωτεΐνη. Σε ζωικά μοντέλα το RSQ-020 επανέφερε τη χαμένη ικανότητα μάθησης και μνήμης και έδειξε δράση σε Tau από εγκεφάλους ασθενών. Η άλλη μισή ιστορία όμως είναι τα λεφτά. Στην εταιρεία δεν κρύβουν τα λόγια τους. «Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια και χρειάζονται αρκετές ακόμη μελέτες πριν γνωρίζουμε αν το μόριο μπορεί να γίνει ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο». Οι προκλινικές μελέτες χρειάζονται, κατά τις πληροφορίες της στήλης, περίπου 2,5 χρόνια. Υπό έναν όρο, να προχωρήσει ο γύρος χρηματοδότησης που «τρέχει» ήδη η ResQ. Μέχρι σήμερα έχουν επενδύσει η Blue Dome Capital (2022) και ο συνιδρυτής των Google Maps Λαρς Ράσμουσεν (2023), ενώ το 2024 ήρθε επιχορήγηση Proof of Concept από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο. Τον Ιούλιο, η Biogen παρουσίασε για το δικό της αντι-Tau μόριο, το diranersen, μια μελέτη φάσης 2 σε 416 ασθενείς. Κατάφερε να μειώσει την Tau, αλλά αστόχησε στον κύριο στόχο της και τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη φάση 3. Εκεί όπου ένας κολοσσός μετρά χρόνια και εκατοντάδες ασθενείς, ένας ελληνικός τεχνοβλαστός διεκδικεί το δικό του εισιτήριο με βακτήρια και πείσμα.
Απέχουμε 6-12 μήνες από μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση;
-Ο Γιώργος Κοφινάκος με επαγγελματική διαδρομή στη Citibank, στη StormHarbour και σήμερα senior advisor στην Alvarez & Marsal στο Λονδίνο και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μια μονοσέλιδη ανάλυση με τίτλο «2007 vs 2026» διερευνά την υπόθεση ότι οι ΗΠΑ απέχουν 6-12 μήνες από μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση. Το συμπέρασμά του είναι ότι το 2026 δεν μοιάζει με το 2007 όταν κυριολεκτικά είχε καταρρεύσει το σύστημα. Σήμερα, τα αμερικανικά νοικοκυριά δίνουν για την εξυπηρέτηση των χρεών τους το 11,11% του διαθέσιμου εισοδήματος (β΄ τρίμηνο 2026), έναντι 15,85% στο τέλος του 2007. Για τα στεγαστικά, 5,83% από 8,95%. Οι τράπεζες έχουν κεφάλαια κοντά σε ιστορικά υψηλά. Κίνδυνος ωστόσο υπάρχει και προέρχεται από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις: Το δημόσιο χρέος, τα μοχλευμένα hedge funds, το private credit (πάνω από $2,5 τρισ. ήδη από το 2024 που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε βαθιά ύφεση με υψηλά επιτόκια) και οι αποτιμήσεις των μετοχών. Η έκθεση των hedge funds σε αμερικανικό χρέος υπερδιπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2022, με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση repo. Η ανάλυση περιγράφει μια αλληλουχία σοκ. Απομόχλευση των funds στα Treasuries, ζημιές στο private credit, έλλειψη ρευστότητας, γενική ανατιμολόγηση. Το 2008 η σειρά ήταν στεγαστικά, τιτλοποιήσεις, τράπεζες. Σήμερα είναι διαφορετική αλλά εξίσου επικίνδυνη. Τα hedge funds κρατούν ποσοστό-ρεκόρ 7% των εμπορεύσιμων Treasuries, περίπου $2 τρισ. Το 2008 η φωτιά ξεκίνησε από τα σπίτια. Τώρα η εύφλεκτη ύλη βρίσκεται στο πιο ασφαλές χαρτί του κόσμου.
Οι…καλόγεροι της ΡΑΑΕΥ
-Ανάμεσα στις χιλιάδες παραγγελίες των υπηρεσιών του Δημοσίου που γίνονται καθημερινά, υπάρχουν και ορισμένες που κινούν το ενδιαφέρον. Μια από αυτές αφορά πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, δηλαδή της πρώην ΡΑΕ που μετά τη διεύρυνση του αντικειμένου της έγινε ΡΑΑΕΥ, για την προμήθεια 25… καλόγερων. Πρόκειται, βεβαίως, για τις γνωστές σε όλους κρεμάστρες και όχι για καλόγερους όπως του Αγίου Όρους που επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες και ο Αλέξης μας… Η σχετική απόφαση της διοίκησης της ΡΑΑΕΥ αναφέρει την «έγκριση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εικοσιπέντε (25) ορθοστατικών επίπλων - κρεμαστρών (καλόγερων)», και ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Τεχνικής και Διοικητικής Μέριμνας. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την προμήθεια των 25 καλόγερων προβλέπεται στις 2.018,75 ευρώ και πλέον του ΦΠΑ 24% (484,50 ευρώ), θα φτάσει συνολικά τις 2.503,25 ευρώ. Δηλαδή γύρω στα 100 ευρώ το κομμάτι. Ε, τουλάχιστον δεν θα ξεμείνουν από καλόγερους εκεί στην οδό Πειραιώς…
Ποιος και πως θα πατήσει φρένο
-Στα dealing room της γηραιάς ηπείρου χθες, συζητούσαν ένα μόνο θέμα, ποιος και πώς θα σταματήσει την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Το 10ετές της Γαλλικής Δημοκρατίας επέστρεψε χθες στο 4,90%, αφού την 1η Οκτωβρίου είχε αγγίξει το 5% για πρώτη φορά από το 2002. Το spread έναντι του Γερμανικού Bund βρίσκεται γύρω στις 140 μονάδες βάσης. Στις 2 Οκτωβρίου έπιασε κορυφή (;) στις 150 μονάδες βάσης, υψηλό από το 2011. Το Παρίσι δανείζεται ακριβότερα από τη Ρώμη (4,62%) και φυσικά από την Αθήνα (4,52%). Οι αποδόσεις των ομολόγων στη Γαλλία θα ανεβαίνουν μέχρι να βρεθούν αγοραστές ή μέχρι να υποχρεωθεί η κυβέρνηση σε αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή. Απέχουμε πολύ από αυτό το σενάριο, ειδικά ενόψει των εκλογών. Το αμερικανικό 10ετές ακολουθεί των τιμών με απόδοση 5,286%, υψηλό από το 2002. Η δημοπρασία των $39 δισ. βγήκε με την υψηλότερη απόδοση από τον Νοέμβριο του 2000. Όσο πληρώνει τόσα η Ουάσιγκτον, ο πήχης ανεβαίνει για όλους. Η Γαλλία, με έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ φέτος, σχεδιάζει δανεισμό-ρεκόρ €340 δισ. το 2027, χρονιά προεδρικών εκλογών. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο, να μπει φρένο στις αποδόσεις με «πολιτική απόφαση». Το «σωστό» εργαλείο, γι΄ αυτό είναι το TPI της ΕΚΤ. Το TPI παραμένει ωστόσο κλειδωμένο, γιατί προϋποθέτει συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και η Γαλλία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν δηλώνει ότι η χώρα δεν χρειάζεται έκτακτη στήριξη. Η αγορά βράζει. Η ING προτείνει παύση της ποσοτικής σύσφιγξης και επανεπενδύσεις σε γαλλικούς τίτλους. Ο Φίλιπ Λέιν άφησε να εννοηθεί ηπιότερη πορεία επιτοκίων. Με το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα $100, τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν η αξιοπιστία της Φρανκφούρτης και το ευρώ, ήδη σε χαμηλό 17 μηνών. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, όχι όμως φθηνά, καθώς το spread της μένει πάνω από τις 100 μονάδες.
Πυρετός για συστήματα προστασίας των data center
-Χθες τα ξημερώματα, μερικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο data center της Yandex, στο Σάσοβο της ρωσικής περιφέρειας Ριαζάν. Φωτιά, πανικός, πλήρης διακοπή λειτουργίας, η μετοχή -3,4% στη Μόσχα. Ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο πλήγμα σε ρωσικό κέντρο δεδομένων. Είχαν προηγηθεί, μέσα στον Σεπτέμβριο, ρωσικά χτυπήματα σε τουλάχιστον 8 ουκρανικά, με περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο και τα περίχωρα να μένουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος δεν είναι πύραυλοι, αλλά ο λογαριασμός τρέχει ήδη. Σύμφωνα με το Barron's, η Galaxy Digital θα δαπανά οκταψήφιο ποσό ετησίως για τη φύλαξη του campus της στην κομητεία Ντίκενς του Τέξας, εκεί όπου η CoreWeave θα καταβάλλει μισθώματα άνω του $1 δισ. τον χρόνο. Η Applied Digital υπολογίζει $6-10 εκατ. ετησίως για κάθε τυπική εγκατάσταση δύο κτηρίων. Τα συστήματα ασφαλείας είναι εξελιγμένα, περιλαμβάνουν drones, περίπλοκες διαδικασίες αναγνώρισης προσώπου, προσωπικό ασφαλείας με βετεράνους και πρώην αστυνομικούς. Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle και Amazon έχουν αναλάβει δεσμεύσεις μισθώσεων και αγορών άνω των $2,7 τρισεκατομμυρίων, περίπου 3 χρόνια λειτουργικών ταμειακών ροών, σύμφωνα με τη Morgan Stanley. Η Cleanview καταγράφει 1.318 data centers σε λειτουργία στις ΗΠΑ και 2.299 σχεδιαζόμενα. Μόνο που το 69% των Αμερικανών δεν θέλει data center στη γειτονιά του. Οι προμηθευτές της αστυνομίας μυρίστηκαν πελάτη. Η Motorola Solutions συμφώνησε τον Ιούνιο να εξαγοράσει την D-Fend, ειδική στην εξουδετέρωση drones, έναντι $1,5 δισ. Η Axon απαντά με την Dedrone. Στην Κοζάνη, η ΔΕΗ σχεδιάζει data center 300 MW, επένδυση περίπου €3,5 δισ., με προοπτική 1 GW. Οι εταιρείες που θα μπορούσαν να το φυλάξουν έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Στην Άγρια Δύση, στον πυρετό του χρυσού, κέρδισαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, σήμερα κερδίζουν ό,τι προσφέρουν εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και περίπλοκες κλειδαριές..
Πηγή: newmoney.gr
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