Ναυτιλία: Οι Eλληνες εφοπλιστές ανεβάζουν ταχύτητα
Ναυτιλία: Οι Eλληνες εφοπλιστές ανεβάζουν ταχύτητα
Νέα πλοία άνω του $1 δισ. και άντληση κεφαλαίων από πωλήσεις και Χρηματιστήριο - Ποιοι παρήγγειλαν πλοία, ποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές αξίες για να πουλήσουν και ποιοι ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους
Σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων, αναδιάρθρωσης στόλων και άντλησης κεφαλαίων έχουν εισέλθει οι Eλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας τόσο την ισχυρή ναυλαγορά όσο και την εκτόξευση των αξιών στα δεξαμενόπλοια. Από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν ή αποκαλύφθηκαν συμφωνίες για τουλάχιστον 12 νεότευκτα πλοία, χωρίς να υπολογίζονται οι οψιόν, με το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, εφόσον ενεργοποιηθούν όλες οι προαιρέσεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν πωλήσεις πλοίων που υπερβαίνουν συνολικά τα 340 εκατ. δολάρια, αν και σε αρκετές συμφωνίες το ακριβές τίμημα δεν δημοσιοποιήθηκε. Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στα ναυπηγεία. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά και η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου άντλησαν συνολικά έως 192,6 εκατ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ εισηγμένες εταιρείες όπως η TEN, η Navios Partners, η Diana Shipping και η EuroDry προχώρησαν σε πωλήσεις πλοίων, νέες ναυλώσεις ή χρηματοδοτικές κινήσεις.
Το κοινό στοιχείο είναι η επιδίωξη των εφοπλιστών να κλειδώσουν υπεραξίες από παλαιότερα πλοία και να μεταφέρουν κεφάλαια σε νεότερο και αποδοτικότερο τονάζ. Ταυτόχρονα, η άνοδος των ναύλων, ιδιαίτερα στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, αλλάζει τους συσχετισμούς: ένα σύγχρονο VLCC αποτιμάται πλέον κοντά στα 130 εκατ. δολάρια, ενώ ακόμη και πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών μπορούν να πωληθούν σε τιμές που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαγορευτικές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το κοινό στοιχείο είναι η επιδίωξη των εφοπλιστών να κλειδώσουν υπεραξίες από παλαιότερα πλοία και να μεταφέρουν κεφάλαια σε νεότερο και αποδοτικότερο τονάζ. Ταυτόχρονα, η άνοδος των ναύλων, ιδιαίτερα στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, αλλάζει τους συσχετισμούς: ένα σύγχρονο VLCC αποτιμάται πλέον κοντά στα 130 εκατ. δολάρια, ενώ ακόμη και πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών μπορούν να πωληθούν σε τιμές που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαγορευτικές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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