Ναυτιλία: Οι Eλληνες εφοπλιστές ανεβάζουν ταχύτητα

Νέα πλοία άνω του $1 δισ. και άντληση κεφαλαίων από πωλήσεις και Χρηματιστήριο - Ποιοι παρήγγειλαν πλοία, ποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές αξίες για να πουλήσουν και ποιοι ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους